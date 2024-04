A segunda-feira (08) foi de felicidade para vários paranaenses que faturaram uma grana no Nota Paraná, programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria da Fazenda. Além da curitibana que faturou R$ 1 milhão, outras pessoas receberam prêmios no começo da semana.

Uma mulher de Cianorte, região noroeste do Paraná, ganhou R$ 100 mil. Ela concorreu com 15 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de 11 notas fiscais. O terceiro maior prêmio foi para um homem de Maringá, também na região noroeste, ao faturar R$ 50 mil. Ele concorreu com 38 bilhetes gerados a partir de 10 notas fiscais.

Prêmios de R$ 10 mil

Outras dez pessoas levaram R$ 10 mil cada no sorteio do Programa Nota Paraná. Em Curitiba, os ganhadores são dos bairros:

Ahú

Barreirinha

Boa Vista

Cabral

Guabirotuba

Seminário

Além deles, completam a lista de 10 ganhadores, moradores das cidades de Umuarama, Ibiporã, Marialva e de Mandaguari.

E 15 mil contribuintes receberam prêmios de R$ 50 e 8 mil com R$ 100 cada por meio do Paraná Pay. Para participar deste sorteio adicional é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site oficial ou no aplicativo (disponível nas versões Android e iOS).

Os vencedores podem verificar os resultados tanto pelo site quanto pelo aplicativo e, caso possuam créditos acumulados, têm a opção de transferi-los para a conta bancária previamente cadastrada.

Prêmios para instituições sociais

O programa também reserva 40 prêmios de R$ 5 mil para instituições sociais cadastradas. O Nota Paraná beneficia mais de 1,7 mil entidades da sociedade civil das áreas de assistência social, saúde, defesa e proteção animal, esportiva e cultural. Elas recebem créditos das notas fiscais doadas pelos consumidores e também concorrem nos sorteios mensais.

Como participar?

Para participar do programa Nota Paraná, a pessoa pedi a inclusão do CPF na nota fiscal nas compras em estabelecimentos comerciais do Estado. Os valores acumulados podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhete para participar dos sorteios mensais.

O cadastro pode ser feito no site oficial do programa, por meio da opção “cadastre-se” e do preenchimento de dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

