“O sonho que virou pesadelo nas nossas vidas”, assim estão definindo vítimas de uma construtora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, que teria prejudicado várias pessoas no Brasil. A empresa citada é a 2 Irmãos Casa Pré Fabricadas. Segundo os reclamantes que procuraram a Tribuna do Paraná, os contratos não são cumpridos e o prejuízo é certo.

A reportagem da Tribuna do Paraná teve acesso a vários boletins de ocorrência, inclusive alguns realizados fora do Paraná. A partir disso, conversou com as vítimas que não tiveram a obra concluída mesmo tendo pago pelo serviço. Segundo as vítimas, o modo de operação da empresa é semelhante: chama a atenção na rede social com um projeto de casa pré-fabricada, recebe parte ou total do valor, não entrega o prometido e pouco responde aos contratantes.

Inês Márcia Zapotoczny, 46 anos, está sofrendo com o transtorno. O desejo era construir uma casa no terreno da família depois de receber um dinheiro com a herança da morte do tio. “Meu sonho era ter um espaço para meu netinho. Fui na empresa em São José do Pinhais, onde moro, e acertei com eles a compra do kit Murilo (dois quartos, sala, cozinha e banheiro). Isso no dia 31 de julho de 2023 com prazo de entrega de 90 dias. Limpei o terreno umas 10 vezes já, e nunca vieram aqui. Meu sonho virou pesadelo, o dinheiro veio de uma morte de um parente e perdi tudo”, disse Inês, que pagou quase R$ 26 mil à vista pela construção.

Outra vítima foi o Neilor José Ball Junior, técnico mecânico. Residente em Colombo, encontrou a 2 Irmãos Casa Pré Fabricadas pela internet. A ideia era a construção de um imóvel de 69 metros quadrados em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. “ Fechei uma casa com eles de R$ 72 mil à vista com prazo de 90 dias para conclusão, isso em julho de 2023. Alegavam toda hora que a chuva atrasava a obra, mas quando tinha sol não faziam. Fizeram o radier (um tipo de fundação) e levantaram a parede de banheiro de tijolo toda torta. Pedi o dinheiro de volta e não retornaram mais. Já entrei com processo judicial, mas o sentimento é de tristeza e revolta”, comentou Neilor, que pagou pelo kit Sandra, nome dado pela empresa como forma de homenagem a esposa da vítima.

Usaram minha imagem e não entregaram a obra

Uma das vítimas do golpe ainda gravou o momento em que operários estavam trabalhando na obra, a pedido dos responsáveis pela construtora. A ideia era que a imagem fosse compartilhada para possíveis clientes dando a entender que o trabalho era feito. Kelseen Alexandre França, atendeu o pedido e perdeu R$ 80 mil “Fui o boi de piranha deles. Deram o nome de kit Alexandre que chamou a atenção das pessoas. Eles fizeram a radier, parede da cozinha e colocaram o teto torto. Foram promessas que não foram cumpridas desde o começo. Sumiram de vez, fui na sede em São José dos Pinhais e estava fechado. Quero Justiça para que ninguém mais venha a ser enganado por eles”, admitiu Alexandre que “ganharia um deck” ao fazer o vídeo

Aliás, a Gasparina Cintra, moradora de Franca, interior de São Paulo, comprou o kit Alexandre para a construção de uma casa pré fabricada em Claraval, Minas Gerais. A obra inacabada gerou desgaste na família e o gasto perto de R$ 60 mil. “Eles vendem sonhos e entregam pesadelos”, completou Gasparina.

Ainda nas redes sociais, anúncios seguem prometendo a construção dos kits. A última postagem no Facebook, do fim de janeiro de 2024, tem comentários de pessoas que não conseguem contato com a empresa após a contratação do serviço.

Polícia investiga o caso e pede ajuda de mais vítimas

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) segue investigando o caso e realizando as diligências necessárias a fim de esclarecer o fatos. “Orientamos que as vítimas procurem a delegacia mais próxima e registrem o boletim de ocorrência”, informou a PCPR para a Tribuna do Paraná.

E aí, 2 Irmãos Casa Pré-Fabricadas?

Nota enviada pela advogada Adriana Kopeginski, que defende a empresa em algumas ações, confirma que 2 Irmãos Casa Pré-Fabricadas não entregou obras para os clientes, mas que está a disposição para resolver pendências, inclusive a devolução do dinheiro. Confira abaixo a nota na íntegra:

“A empresa vem enfrentando problemas devido a grande falta de mão de obra nas regiões, inclusive levando golpes de empreiteiros que receberam parte do serviço e não cumpriram com o contratado. A empresa vem elaborando cronogramas para realização das obras por região, entrando em contato com os clientes para informá-los. Para os clientes que informam no momento do contato o desinteresse de continuidade, está sendo realizado distrato com proposta de devolução dos valores de forma parcelada. O contato que está disponibilizado para os clientes é do responsável jurídico ( 41 99600-7194). No tocante a anúncios, a empresa parou a comercialização dos produtos em fevereiro, sendo que os anúncios das redes sociais são antigos”, diz a nota.

