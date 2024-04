Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (16)

ALCIMAR SILVA TEIXEIRA, 54 ano(s). OUTROS. SONIA DE SOUZA RODRIGUES. Filiação: ALBERTO JOSE TEIXEIRA e MARIA BALBINA SILVA TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de abril de 2024.

ANTONIA FANTIN, 88 ano(s). DO LAR. MARIO FABIANO FANTIN. Filiação: GOTARDO FANTIN e MARIA CLARA FANTIN. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 16 de abril de 2024.

ANTONIO BAPTISTA, 98 ano(s). OUTROS. ROSA CATHARINA DELLA TORRE BATISTA. Filiação: MANOEL BATISTA e MARIA FURINHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 10:00h.

BETTY CARDOSO LEITE, 98 ano(s). FISCAL. Filiação: CARLOS CARDOSO e ARMINDA DE PAULA CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 13:30h.

CARMEN JOCIANE COSTA DURKI, 52 ano(s). AUXILIAR ADMINISTRATIVO. JOAO LUIZ DURSKI. Filiação: LUIZ DUNIMIR COSTA e LADI COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 17:00h.

DINORA MARTINS CARLOS, 82 ano(s). DO LAR. DJALMA LUIZ CARLOS. Filiação: ANTONIO MARTINS e MARIA LIBANIA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 14:00h.

ELIAS BORGES FERREIRA, 58 ano(s). VIGILANTE. IOLANDA MARCOLA. Filiação: DORVALINO FERREIRA e ELIZABETH BORGES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 11:30h.

ELISABETE FERREIRA DOS SANTOS OKAZAKI, 45 ano(s). DO LAR. JAKSON OKAZAKI. Filiação: EUFRASIO FERREIRA DOS SANTOS e ANITA ZAUNIR FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de abril de 2024.

ERNESTO DE SOUZA, 78 ano(s). PEDREIRO. ROSA MACEDO DE SOUZA. Filiação: ROSARIA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de abril de 2024.

ESTELA ANTONIA LOVERA DE ESQUIEL, 71 ano(s). DO LAR. Filiação: ALBERTO LOVERA e MARIA ANGELICA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

GISLAINE BENICIO MOREIRA, 44 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE AMBROZIO MOREIRA e JANDIRA BENICIO MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

JENS ACKERMANN, 78 ano(s). OUTROS. WALDIRIA WALTRAUD ACKERMANN. Filiação: WILHELM ACKERMANN e CHARLOTTA ACKERMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de abril de 2024 às 11:30h.

JOAO LEONCIO GONCALVES, 76 ano(s). MOTORISTA. Filiação: JOSE RIBEIRO GONCALVES e ROSALINA LEONCIO GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de abril de 2024.

LEONILDA NUNES, 86 ano(s). DO LAR. Filiação: IGNACIO BOIARSKI e BRONISIA BOIARSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de abril de 2024.

LUIZA ADUR, 76 ano(s). DO LAR. Filiação: ALBINO ADUR e ANALIA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

LUIZA PAULINO DA SILVA, 82 ano(s). DO LAR. DELFINO VIEIRA LIMA. Filiação: MARCOS PAULINO DA SILVA e MARIA RAIUMUNDA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 17:00h.

LUZIA DE SOUZA, 82 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: IZALTINO DE SOUZA e ISAURA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:30h.

MARI LUISA REGIS VENDOLA, 80 ano(s). DO LAR. RAFFAELE VENDOLA. Filiação: JOSE REGIS e JECY CERQUEIRA REGIS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA DE JESUS FERNANDES, 86 ano(s). DO LAR. ADOLFO JOSE FERNANDES. Filiação: JOSE MATHIAS DA SILVA e ANAIR SOARES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 11:00h.

MARIA ROMANA MACHADO SOUZA, 88 ano(s). PROFESSOR(A). MOACIR DE SOUZA. Filiação: ADAO DA CUNHA MACHADO e MARIA JOSE DE CASTRO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:00h.

MAURICIO MANZOCKI, 66 ano(s). EMPRESARIO(A). SILVIA APARECIDA CHAVES. Filiação: ANGELO MANZOCKI e LUCINDA MANZOCKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

MIGUEL LEONARDO DE OLIVEIRA, 71 ano(s). MARCENEIRO. RAQUEL SOARES EUZEBIO. Filiação: BENEDITO MARINHO DE OLIVEIRA e MARIA LAURA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 15:00h.

NELSON TADEU SERGIK CARVALHO, 70 ano(s). OUTROS. MARLI APARECIDA MAINARDES CARVALHO. Filiação: LUCIDORO CARVALHO e MARIA SERGIK CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de abril de 2024.

NILZA TEIXEIRA GONCALVES, 86 ano(s). OUTROS. EUNIR GONCALVES. Filiação: FRANCISCO TEIXEIRA e MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 16 de abril de 2024 às 09:00h.

OLETTE NOBREGA KEIL, 97 ano(s). COMERCIANTE. BRUNO WALTER KEIL. Filiação: FRANCISCO NOBREGA e ANGELINA NOBREGA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 16 de abril de 2024.

PEDRO ARAUJO, 94 ano(s). ENCANADOR(A). JACIRA VIEIRA ARAUJO. Filiação: BELIZARIA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 17:00h.

RENAN LEANDRO ZELASKOS PEREIRA, 40 ano(s). MOTOBOY. Filiação: ADMIR PEREIRA e ROSY MARY ZELASKOS PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 11:00h.

RUTE CILENE TIEMANN ADRIANO, 86 ano(s). DOMÉSTICA. DANIEL ALVES ADRIANO. Filiação: CARLOS TEODORO TIEMANN e ANA BERGMANN TIEMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

SANDRA PERPETUA BENTO, 54 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: JOSE BENTO e CONCEICAO DE OLIVEIRA BENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:00h.

SOFIA KIRCHNER MENEGUELO, 79 ano(s). DO LAR. SEBASTIAO MENEGUELO. Filiação: AMERICO KIRCHNER e MARIA JOSE KIRCHNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 15:00h.

SUELI RIBAS DOS SANTOS FRUTUOSO, 53 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MARIO DOS SANTOS e DORALICE DE MELO RIBAS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 16 de abril de 2024.

TEREZA INACIO RIBEIRO, 69 ano(s). DIARISTA. ANDRELINO RIBEIRO. Filiação: BENEDITO INACIO NUNES e MARIA RODRIGUES NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA MORO CONKE, 80 ano(s). Filiação: EDUARDO JANISKI e TECLA JANISKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, terça-feira, 16 de abril de 2024.

THAIS CORDEIRO DE MASCARENHAS, 77 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCO MASCARENHAS e ONDINA CORDEIRO DE MASCARENHAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 16 de abril de 2024 às 14:30h.

VALDOMIRO DOMINGUES DO PRADO, 48 ano(s). OUTROS. MARLENE BUSINARE. Filiação: VALDOMIRO AMARO DE PRADO e DULCIDIA DOMINGUES DO PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 16 de abril de 2024.

VALMIR PEREIRA DAS CHAGAS, 84 ano(s). OUTROS. MARIA ROSA DAS CHAGAS. Filiação: DEOLINDO PEREIRA DAS CHAGAS e LEONTINA DE PAULA CHAGAS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:30h.

VENINA LOPES VIEIRA CAMPESE, 78 ano(s). DO LAR. MARIO CAMPESE. Filiação: JOEL LOPES VIEIRA e MARIA SHEVINSKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, terça-feira, 16 de abril de 2024.

