Novo Actros L é mais eficiente com cabine futurística ProCabin

Desde o lançamento em junho de 2021, o Actros L definiu o segmento Premium dos caminhões pesados movidos a diesel da Mercedes-Benz Trucks. Agora, a empresa está atingindo um novo nível com design futurista, aerodinâmica otimizada, recursos de conforto, motores ainda mais eficientes, altos níveis de dinâmica de condução e sistemas de assistência. Dessa maneira, o novo Actros L tem tudo o que precisa para impressionar os frotistas e caminhoneiros profissionais, mantendo uma história de sucesso da série de modelos que começou em 1996. A meta da Mercedes-Benz Trucks é continuar como pioneira na indústria de caminhões com propulsão convencional, reafirmando seu compromisso de atender todas as necessidades de seus clientes e motoristas. O novo Actros L com a ProCabin pode ser encomendado já a partir deste mês e entrará em produção em dezembro de 2024.

Novo design aerodinâmico proporciona economia de combustível

Todo o design da cabine “ProCabin”, revelada pela primeira vez durante a estreia mundial do eActros 600 elétrico a bateria em outubro de 2023, foi totalmente projetada a fim de proporcionar uma aerodinâmica eficiente, englobando pré-spoiler e spoiler de teto, painéis defletores na Coluna A em volta das janelas laterais, frontal plano da cabine, para-choque otimizado com aberturas mínimas de entrada de ar para resfriamento e novo painel da parte inferior da carroceria. Agora, a corrente de ar encontra uma área frontal que favorece a aerodinâmica de maneira prolongada em 80 milímetros e segue por todo o veículo. O que é garantido por uma entrada enxuta, acabamento aprimorado dos alojamentos das rodas e acabamento lateral otimizado.

Em se tratando do fluxo de ar, os defletores laterais estendidos agora são projetados para garantir uma boa transição entre o cavalo mecânico e o semirreboque acoplado. O uso de diversas vedações para desacoplar o compartimento do motor dos dutos de ar externos completa o conceito aerodinâmico, resultando em uma economia de combustível de até 3% no novo Actros L.

Novo Actros L apresenta alto nível de conforto para motoristas

Com design futurista, a Mercedes-Benz Trucks reconhece que, além de eficiência e ótimo custo-benefício, aspectos como a beleza externa e conforto para a cabine do motorista desempenham um papel importante na compra do veículo. Detalhes como a pintura da cabine, o logotipo da Mercedes-Benz e a inscrição cromada em tons escuros, bem como placas de degraus de alumínio são itens atrativos para os clientes. Além disso, toda a iluminação dentro e fora do veículo apresenta tecnologia em LED. Isso se aplica aos faróis, lanternas indicadoras de direção, luzes laterais e traseiras. Vale ressaltar que faróis em Matrix LED também estão disponíveis como opcionais para máximo desempenho de iluminação.

No interior do veículo, a ProCabin está disponível em três versões – Stream, Big ou Giga Space – oferecendo vários recursos de conforto, como aquecimento otimizado dos assentos, novas capas de assento de tecido Premium ou beliches com estruturas completas de ripas e novo colchão de espessura Premium. Além disso, a nova gama de recursos nos painéis de interruptores nos beliches, iluminação ambiente e lâmpadas de leitura adicionais também são novidades. Outros equipamentos como tomadas USB-C adicionais nas paredes laterais, cortina de alta qualidade em design bicolor, segunda geladeira e tomada de 230 volts e o conceito “SoloStar”, disponível nas novas versões de capas para assentos, também chegam como recursos adicionais. A partir de abril de 2025, o “Multimedia Cockpit Interactive 2” também estará disponível com um design de menu renovado, controle de voz, conectividade ainda mais aprimorada e novos aplicativos, como Alertas Conectados de Trânsito.

Terceira geração do motor OM 471 garante ainda mais economia

A Mercedes-Benz Trucks aumentou ainda mais a eficiência do novo Actros L em combinação com a terceira geração do motor OM 471 de 12,8 litros, que foi projetado para reduzir o TCO sem comprometer desempenho, dinâmica de condução e conforto em termos de condução eficiente, consumo de combustível e redução das emissões de CO2.

Com a terceira geração do OM 471, a Mercedes-Benz Trucks introduziu dois novos turboalimentadores conforme as demandas dos clientes. Para transporte de longas distâncias, o objetivo é alcançar o menor consumo de combustível possível. Em combinação com o sistema de pós-tratamento dos gases de escape, esse turboalimentador permite uma economia máxima de combustível em até 4% em relação à geração anterior.

Recursos de segurança auxiliam na condução dos motoristas

Os recursos de segurança utilizados no novo Actros L também reforçam a posição da Mercedes-Benz Trucks como uma das pioneiras do setor. Muitas vezes esses sistemas excedem significativamente os rigorosos padrões das Normas Gerais de Segurança (GSR – General Safety Regulation), que entrarão em vigor a partir de julho de 2024 e exigem uma vasta gama de sistemas de assistência ao motorista para aumentar ainda mais a segurança rodoviária para todos os usuários da estrada

Equipar veículos com câmeras e sensores é muito importante para a eficácia desses sistemas. Visando contribuir ainda mais para a prevenção de acidentes, a Daimler Truck desenvolveu uma nova plataforma eletrônica que permite uma visão ampliada para a frente e para os lados com a chamada fusão de sensores, ou seja, a fusão de dados de radar e os da câmera. Essa plataforma oferece processamento de dados 20 vezes mais rápido e um total de seis sensores instalados – quatro radares laterais de curto alcance na frente e atrás, à direita e à esquerda do veículo, um radar de longo alcance no centro e uma câmera multifuncional no para-brisa – possibilitando cobrir um ângulo de 270 graus ao redor do veículo.

Active Brake Assist 6 permite monitoramento de múltiplas pistas

O Active Brake Assist 6 (ABA) permite que o caminhão realize frenagem automática até a parada completa do veículo em velocidades de até 60 km/h. A resposta aprimorada à presença de pedestres e ciclistas estará disponível para novos caminhões e ônibus somente a partir de 1º de julho de 2026. Em velocidades de até 80 km/h, o sistema consegue reagir ao detectar a presença de veículos parados à frente, chegando até a parada total. Outro valor agregado do ABA 6 é o monitoramento de múltiplas pistas a distâncias de até 250 metros para uma detecção ainda melhor de possíveis situações.

Active Sideguard Assist 2 traz proteção lateral com funcionalidade ampliada

A segunda geração do Active Sideguard Assist (ASGA), por meio dos seis sensores, monitora o trânsito tanto do lado do motorista quanto do passageiro e, com o seu sistema de alerta de duas fases, consegue avisar os motoristas sobre situações potenciais para que possam intervir na hora certa e evitar ou mitigar algum acontecimento crítico de trânsito. A zona de alerta ativa cobre até 30 metros para trás e sete metros para a frente do veículo, caso esteja operando em velocidades de até 30 km/h. O sistema pode também iniciar uma frenagem automática até parar completamente o veículo dentro da área de alerta caso o motorista não reaja a avisos sonoros e visuais emitidos. Esta função também ultrapassa as exigências das normas GSR. Além disso, o ASGA 2 apresenta um conceito inteligente de aviso de mudança de pista baseado na posição do veículo dentro da faixa de rodagem.

Front Guard Assist faz leitura do trânsito na frente do veículo

O novo Front Guard Assist pode ser um recurso útil para prevenir acidentes com pedestres ou ciclistas que possam estar na frente do caminhão. O sistema de assistência monitora o trânsito à frente do veículo e auxilia o motorista quando estiver parado, antes de dar partida e também em cruzamentos. Se o sistema detectar objetos parados ou em movimento à frente do veículo, em situações de condução de até 15 km/h, ele envia mensagens de aviso em duas fases. Ou seja, a tecnologia de visão de 270 graus cobre o ponto cego na frente do veículo em 0,8 metros e em aproximadamente 4 metros em toda a largura do veículo.

Com todos esses sistemas de assistência, a Daimler Truck busca aliviar ao máximo a carga de esforço dos motoristas durante suas viagens. No entanto, por melhores que sejam, o motorista continua sendo totalmente responsável por conduzir o veículo com segurança em todos os momentos.

No novo Actros L destaca-se também a interação bem coordenada de recursos como o Active Drive Assist 3 (ADA) e o sistema inteligente de transmissão e piloto automático “Predictive Powertrain Control – PPC”. O ADA permite a condução semiautônoma (SAE Nível 2) de caminhões de produção em série desde 2018 e agora está sendo lançado em sua terceira geração. O ADA 3 melhorou ainda mais o auxílio aos condutores tanto no sentido longitudinal como lateral do caminhão.

O PPC, por sua vez, contribui para que se possa dirigir levando em conta, de maneira automática, a topografia, o traçado da estrada e os sinais de trânsito para que se possa adotar um estilo de condução mais eficiente possível. A partir de abril de 2025, as informações de rota do sistema de navegação também serão integradas para permitir uma melhor detecção de eventos futuros que ocorrerão na rota. Isso permite que os motoristas evitem frenagens, acelerações e mudanças de marcha desnecessárias.

Novo Actros L oferece soluções digitais inteligentes mais eficientes

A Mercedes-Benz Trucks oferece uma gama abrangente de soluções e serviços digitais com o novo Actros L para simplificar processos e fluxos de trabalho para os frotistas. O TruckLive, por exemplo, oferece acesso gratuito às soluções de serviço digital da Mercedes-Benz Trucks, o que inclui vários serviços de conectividade que podem ser usados em plataformas existentes, como o MyTruckPoint. A Gestão de Manutenção, por sua vez, garante maior disponibilidade dos veículos, enquanto o Live Traffic auxilia no planeamento de rotas, fornecendo dados de trânsito em tempo real através da navegação. E novos Serviços Conectados, como Over-the-Air Update ou Service24h Connected, já podem ser utilizados a partir deste ano.

Os serviços de telemática Premium do Fleetboard também estão associados ao valor agregado para um sistema de gestão de frota rentável. Um exemplo é o Fleetboard Deployment Analysis, que capta e processa dados técnicos do Actros L. As características de condução podem ser avaliadas e otimizadas com base nesses dados, o que contribui para otimizar o consumo e reduzir o desgaste, bem como para maior utilização do veículo e melhora da pegada de CO2. Em última análise, isso pode aumentar de forma sustentável a gestão econômica global da frota.

Além disso, com uma rede inteligente, o Mercedes-Benz Trucks Uptime aumenta a disponibilidade do novo Actros L. O sistema faz o diagnóstico contínuo do estado do veículo e fornece recomendações de ações específicas. Esta abordagem permite a detecção precoce de necessidades de reparação a fim de reduzir avarias e ajuda os clientes na organização e planejamento operacional específico, trazendo melhor previsibilidade das idas à oficina, maior disponibilidade dos veículos e um nível mais elevado de segurança no trânsito. A Mercedes-Benz Trucks também oferece aos seus clientes diversos contratos de serviço para garantir a máxima disponibilidade do veículo, como por exemplo, o Mercedes-Benz Trucks Complete, pacote Premium de serviços que cobre todos os serviços de oficina, incluindo peças de desgaste. (Fotos: Mercedes-Benz/Divulgação).