Performance dos pneus SpeedMax surpreende pilotos da F-Truck

Depois da empolgante abertura da temporada no mês passado, em Rivera, no Uruguai, a Fórmula Truck abre a fase brasileira do calendário, com a realização da 2ª etapa em Guaporé, no Rio Grande do Sul, no próximo dia 21.

Uma das novidades em Rivera foi o início da parceria dos pneus SpeedMax com a categoria. E o resultado não poderia ser melhor. A performance dos pneumáticos surpreendeu os pilotos, entre eles os cascavelenses Edivan Monteiro e Valdinei “Baté” dos Santos, que tinham realizados testes com os mesmos no Autódromo Zilmar Beux e ficaram felizes com o desempenho na pista.

Edivan Monteiro e Valdinei “Baté” Vieira dos Santos ficaram satisfeitos com o desempenho dos pneus SpeedMax na prova de Rivera. Os dois competem na categoria GT Truck, que tem caminhões com motor eletrônico.

Edivan Monteiro acentua que os pneus SpeedMax apresentaram uma ótima performance e durabilidade, mesmo com as temperaturas elevadas no domingo. “Os pneus mantiveram um rendimento uniforme até o fim da corrida. As voltas eram sempre constantes e os tempos melhoraram cerca de 1,5 segundos por volta em relação ao ano passado”, atesta Edivan.

Já Baté destaca que os pneus são excelentes, mudaram a forma de acertar os caminhões. “Com os pneus SpeedMax, os caminhões ficaram muito mais rápidos. No ano passado eu andava em 10º. Este ano já figurei entre os cinco mais rápidos e estou confiante de que nesta temporada estarei no TOP 5 da classificação final”, exclama o empolgado Baté.

A próxima etapa da Fórmula Truck está marcada para o dia 21 de abril, em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Calendário da Fórmula Truck para 2024:

Próximas etapas

21 de abril – Guaporé (RS);

02 de junho – Cascavel (PR);

30 de junho – São Paulo (SP) – A definir;

04 de agosto – Londrina (PR);

15 de setembro – Campo Grande (MS);

15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

10 de novembro – Tarumã (RS);

01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Fabian Ribeiro/Divulgação).