O restaurante Terrazza 40, que tem uma das vistas panorâmicas mais bonitas de Curitiba, abriur sua agenda de reservas para o Dia dos Namorados. Ampliada para três datas, a celebração dos apaixonados tem reservas para os dias 11, 12 e 13 de junho, com uma programação exclusiva para casais.

Nestes dias, o restaurante vai servir um menu especial em quatro etapas, com couvert, entradas, pratos principais e sobremesas, além de flores e vela sobre a mesa. Nesta etapa estão disponíveis as mesas mais bem localizadas da casa, todas junto aos janelões do salão principal. São 40 lugares disponíveis ao preço de R$ 710 por casal, com pagamento antecipado.

A pré-venda para as três noites de comemoração do Dia dos Namorados do restaurante Terrazza 40 está disponível pelo site do restaurante.



Situado em um dos pontos mais altos de Curitiba, o Terrazza 40 se consolidou como referência em culinária internacional e em vistas panorâmicas de Curitiba. Localizado a 100 metros de altura, o restaurante oferece uma experiência única aos clientes, numa decoração moderna e elegante.

Do alto do Terrazza é possível ver da Serra do Mar, no litoral do Paraná, até a cidade de São Luiz do Purunã. Quanto à culinária, o menu combina influências internacionais e ingredientes locais frescos, em pratos que são uma celebração da contemporaneidade e da qualidade. De frutos do mar às carnes, passando por massas frescas.

Para acompanhar a excelente comida, o restaurante oferece uma extensa carta de vinhos, com rótulos nacionais e importados cuidadosamente selecionados. Dos tintos encorpados aos brancos refrescantes, além de espumantes, champagnes e drinks autorais.

O Restaurante e Bistrô Terrazza 40 e a Confeitaria Curitibana estão localizados na Rua Padre Anchieta, 1287 (cobertura), no bairro do Bigorrilho. Reservas e mais informações estão disponíveis pelo (41) 3014-0141 e no site terrazza40.com.

