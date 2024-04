Uma das principais baladas de Curitiba, referência no estilo sertanejo, comunicou neste domingo (14) o encerramento definitivo de suas atividades. Os representantes do espaço, que já não tinha o mesmo prestígio e movimento de antes da pandemia, publicaram uma nota oficial no perfil do bar no Instagram.

“É com misto de sentimentos que viemos comunicar o encerramento das atividades da marca SHED Curitiba. Após 10 anos de muita música, diversão e momentos inesquecíveis, chegou o momento de encerrarmos esse ciclo. Queremos agradecer a todos os nossos clientes e colaboradores que fizeram parte dessa incrível jornada. Cada show, cada festa e cada sorriso são parte da história da SHED Curitiba, e levaremos tudo isso conosco para sempre”, diz parte do comunicado.

Os fãs da marca lamentaram nas redes sociais. “SHED antes da pandemia era a balada mais top de Curitiba, muitas histórias boas naquela época”, disse uma antiga frequentadora. “Que pena! Apesar de eu não gostar de balada, todos os shows dos meus artistas preferidos foram super especiais neste ambiente”, comentou outra cliente.

A nota fala que os shows já confirmados serão mantidos. Em seguida, os proprietários convidam os clientes para uma festa de despedida. “Contemos com a presença de vocês para fazerem dessas últimas noites festas incríveis e para celebrarmos juntos essa história que foi e sempre será inesquecível”.

A festa da despedida será realizada no dia 20 de abril. Mais informações no perfil do bar/balada.

Em 2018, a casa noturna Woods, outra referência em sertanejo, já havia anunciado o encerramento de suas atividades.

