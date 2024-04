Com chuvas que estão atingindo diversas partes do Paraná desde o último domingo (14), o estado inicia a semana com condições climáticas que merecem atenção. Nesta segunda-feira (15), o Paraná possui quatro alertas publicados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indicam perigo de chuva intensa e fortes ventos no litoral. Além disso, um ciclone extratropical que está se formando na Argentina e a chegada de uma massa de ar frio prometem derrubar as temperaturas no estado na metade da semana.

Curitiba, região metropolitana e litoral, por exemplo, estão sob alerta amarelo – que representa perigo potencial de chuvas intensas. O aviso começou na manhã desta segunda-feira (15) e segue válido até às 10 horas de terça-feira (16). Somente no domingo (14), a capital já registrou o acumulado de 82 milímetros, conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Alerta amarelo de temporal

O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia e ventos que podem alcançar até 60 km/h. É baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e árvores e de alagamentos.

Essa situação também é válida para algumas cidades localizadas mais ao norte do Paraná, como Londrina e Maringá. Outros estados do Brasil, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais também foram listados pelo Inmet.

Paraná tem ainda alerta laranja em vigor

Já na região sul e no oeste do Paraná, o Inmet indica um alerta laranja – que indica perigo de chuvas intensas. Nesse caso, aumenta a quantidade de chuva, podendo chegar a 100 milímetros por dia. A intensidade dos ventos também cresce e fica entre 60 e 100 km/h. Há maior risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta laranja começou na manhã de domingo (14) e se estende até às 18 horas de terça-feira (16). Além da parte norte do Paraná, os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão na lista de perigo de chuvas intensas.

Ventos fortes: alerta no litoral do Paraná

O Inmet também emitiu dois alertas sobre ventos costeiros no litoral do Paraná. O mais alarmante é o de cor laranja, que indica perigo e começou na manhã do último sábado (13). Esse aviso é válido para todo o território do litoral do Paraná e se estende até às 18 horas de terça-feira (16).

De acordo com o Inmet, acontece a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Já o segundo aviso sobre ventos costeiros, de cor amarela, engloba um pequeno trecho do litoral, já praticamente na divisa com São Paulo. O alerta permanece válido até às 18 horas desta segunda-feira (15).

Como fica o tempo no Paraná nos próximos dias

O Simepar indica que o tempo chuvoso deve continuar na maior parte do Paraná até terça-feira (16). Já a partir de quarta-feira (17), as temperaturas devem cair por conta da chegada de uma massa de ar frio.

“Destaque para resfriamento a partir de quarta-feira, quando uma massa de ar frio chega ao Sul do Brasil e provoca declínio da temperatura. Na quarta ainda chove em algumas das regiões do Paraná, mas o resfriamento já ocorre a partir da área de divisa com Santa Catarina”, afirma o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen.

O frio deve permanecer ainda na quinta-feira (18), com temperaturas abaixo dos 10ºC no centro-sul paranaense. Jacóbsen também informa a possibilidade de nevoeiros em muitas cidades do estado.

O frio também pode ser influenciado por um ciclone extratropical que está se formando na Argentina. A expectativa é de que o fenômeno ganhe força nesta segunda-feira (15). Segundo o Inmet, o ciclone se juntará à frente fria que atinge o sul do Brasil entre terça (16) e quarta-feira (17). Até o fim da semana, o ciclone pode avançar pela região sudeste.

Dicas de segurança em temporais

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em casos de emergência entre em contato com Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

