O “Dia do Beijo”, comemorado no último dia 13 de abril, celebra essa expressão de amor e carinho mais simples e universal. A origem da celebração não é muito clara, mas há diversas histórias e lendas que tentam explicar como essa tradição começou.

Uma das versões mais conhecidas remontam à Roma Antiga, onde existia a tradição de os homens beijarem suas esposas e namoradas no meio da rua durante as festividades da primavera. Acreditava-se que esse gesto traria boa sorte e fertilidade aos casais. Essa tradição foi posteriormente incorporada ao cristianismo, e o beijo tornou-se uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas.

Neste contexto, a astrologia pode dizer muito sobre as pessoas com base nos signos, inclusive sobre as características e as particularidades de cada nativo. Por isso, o astrólogo Ravi Vidya conta um pouco sobre como é o beijo dos nativos e com quais signos combinam melhor. Confira!

Áries

Os arianos são intensos e cheios de paixão, o que é refletido em seus beijos. Gostam de beijar com vontade, sem medo de se entregar. O beijo desse nativo combina com Sagitário e Leão.

Touro

O beijo do taurino combina com Câncer e Virgem (Imagem: 12design | Shutterstock)

Os taurinos são sensuais e apreciam as coisas boas da vida. Seus beijos são quentes e cheios de carinho. O beijo desse nativo combina com Câncer e Virgem.

Gêmeos

Os geminianos são curiosos e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos, divertidos e cheios de surpresas, combinam com Aquário e Libra.

Câncer

Os cancerianos são românticos e adoram beijar com emoção, ternura e afeto. O beijo desse nativo combina com Peixes e Touro.

Leão

O beijo do leonino combina com Áries e Sagitário (Imagem: 12design | Shutterstock)

Os leoninos são intensos e gostam de ser o centro das atenções. Seus beijos, apaixonados e inesquecíveis, combinam com Áries e Sagitário.

Virgem

Os virginianos são cuidadosos, detalhistas, delicados e cheios de cuidado. O beijo desse nativo combina com Touro e Capricórnio.

Libra

Os librianos são charmosos e gostam de estar em equilíbrio. Seus beijos, suaves e harmoniosos, combinam com Aquário e Gêmeos.

Escorpião

O beijo do escorpiano combina com Peixes e Câncer (Imagem: 12design | Shutterstock)

Os escorpianos, intensos e cheios de mistério, têm beijos ardentes e cheios de paixão, combinando com Peixes e Câncer.

Sagitário

Os sagitarianos, aventureiros, gostam de se divertir. Seus beijos são animados e cheios de alegria, combinando com Áries e Leão.

Capricórnio

Os capricornianos, reservados e práticos, têm beijos suaves e cheios de segurança, que combinam com Touro e Virgem.

Aquário

O beijo do aquariano combina com Libra e Gêmeos (Imagem: 12design | Shutterstock)

Os aquarianos são livres e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos, surpreendentes e cheios de originalidade, combinam com Libra e Gêmeos.

Peixes

Os piscianos, sensíveis, adoram viver em um mundo de fantasia. Seus beijos são românticos e cheios de emoção. O beijo desse nativo combina com outros signos sensíveis e apaixonados, como Câncer, Escorpião e Touro.