A Bubble Mix, rede paranaense de bubble tea e com 10 anos de atuação, faturou R$ 29,4 milhões no ano passado. Deste total, R$ 14,7 milhões (metade do montante nacional) somente na região Sul. A maior parte da receita está concentrada no Paraná, onde as 23 unidades somaram R$ 11,5 milhões em 2023. Já Santa Catarina abriga sete lojas, que totalizaram R$ 2,8 milhões no último ano. No Rio Grande do Sul, a marca operou em 2023 com uma única unidade, faturando R$ 330 mil.

Até o fim deste ano, a previsão é chegar a 47 lojas na região, aumento de 51,6% em relação à rede atual, gerando 80 novos empregos. “Mapeamos diversos locais que fazem sentido para a Bubble Mix no modelo atual de negócio, como cidades acima dos 100 mil habitantes. Mas estamos constantemente criando novos formatos, de modo a adequar a locais menores, porém extremamente estratégicos”, afirma Rogério Arcanjo, COO da marca.

No Paraná, alguns dos pontos de interesse são Cascavel, Campo Mourão, Londrina, Ponta Grossa e Maringá. Em Santa Catarina, a rede projeta expansão para Blumenau, Criciúma, Chapecó, Palhoça e Balneário Camboriú. E no Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, o estudo de mercado também inclui Caxias do Sul, Canoas, Pelotas e Santa Maria.

Bubble tea

De origem taiwanesa, o bubble tea se popularizou na década de 1980 e chegou à América do Sul por imigrantes asiáticos. Na versão tradicional, é feito com chás preto e verde, além das pérolas de tapioca. Com a iguaçuense Bubble Mix, a bebida ganhou toques brasileiros, com chá de hibisco e principalmente chá mate, típico dos estados sulistas.

“O objetivo foi apresentar ao nosso público o produto diferente, mas com sabores nacionais. Também apostamos em combinações com frutas, Yakult, café e até versões Frozen”, explica Alex Lin, CPO da marca.

