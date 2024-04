A ExpoApras 2024, que acontece de 16 a 18 de abril, no Expotrade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, espera movimentar R$ 800 milhões em negócios – número que representa um crescimento significativo em relação ao ano anterior, que gerou R$ 600 milhões.

Além disso, a edição deste ano espera receber em torno de 65 mil visitas, um aumento de 30% em comparação com o evento de 2023. Para absorver todo este crescimento, o espaço também foi ampliado em 3.500 metros.

Segundo o presidente da Apras, Carlos Beal, a ExpoApras é um evento fundamental para o setor varejista, pois oferece oportunidades únicas de negócios, fortalecimento de relacionamentos e acesso a conteúdos relevantes para varejistas de todos os tamanhos.

“O evento também impacta o consumidor final, já que por meio das negociações especiais e dos conteúdos acessados no evento, o varejista consegue proporcionar novidades nas gôndolas e uma experiência de compras reformulada de acordo com as tendências e pesquisas de consumo. Acreditamos que a ExpoApras é um catalisador de inovação e crescimento para todo o ecossistema do varejo e estamos comprometidos em tornar cada edição ainda mais enriquecedora, impactante e acessível para todos os empresários do varejo”, destaca Beal.

Com mais de 450 marcas expositoras, a ExpoApras também se destaca por apresentar os principais lançamentos de produtos, tecnologias, serviços, soluções e tendências para o varejo.

A programação do evento conta com uma variedade de palestrantes renomados, incluindo nomes como Mario Sergio Cortella, Ricardo Cappra, Marcelo Dolis e Paula Harraca. Com aproximadamente 40 palestrantes, a ExpoApras promete oferecer insights valiosos e conhecimento especializado para os participantes.

O setor supermercadista paranaense recebe por dia 2,7 milhões de clientes em mais de 5.100 lojas, gera aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos e registrou faturamento de R$ 69 bilhões em 2022 – 9,9% do faturamento do setor no Brasil.

O Expotrade Convention Center fica em Pinhais, na Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel, 10.454. A cerimônia de abertura será as 11h do de terça-feira.

