Inacreditável! O buraco que interditou uma das pistas da BR-277, em Curitiba, em dezembro do ano passado, segue causando prejuízos e trazendo perigo aos motoristas. A falha na pista está localizada no km 98, sentido Curitiba, na região do bairro Orleans.

LEIA AINDA – Refém das chuvas, trecho caótico da BR-277 tem caminho alternativo, mas só no papel

Em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais na noite de domingo (14), percebe-se a cratera aberta na faixa da direita e seis carros parados no acostamento, que teriam passado no buraco. Nas imagens, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão apoio aos motoristas.

Na manhã desta segunda-feira (15), o buraco seguia aberto com pedaços de galhos de árvores para que os condutores evitassem a via.

Solução para o problema?

Procurada, por meio de nota, a Via Araucária, concessionária do trecho, informou que um projeto para solucionar o problema de forma definitiva está em fase de conclusão.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

“A Via Araucária informa que, desde que assumiu a concessão do lote 1, no dia 28 de fevereiro, tem realizado intervenções corretivas para resguardar a segurança dos usuários que trafegam na altura do km 98, na BR-277, na região do Orleans, em Curitiba. A concessionária enfatiza que o projeto para solucionar o problema de forma definitiva está em fase de conclusão e que, inclusive, a metodologia executiva está praticamente definida”.

LEIA TAMBÉM – Após quase 80mm neste domingo, semana começa chuvosa em Curitiba; e o sol?

“A concessionária ressalta ainda que está trabalhando em conjunto com os técnicos da Prefeitura de Curitiba para a solução do problema, pois há uma interface com a macrodrenagem urbana, para tratar desta erosão”, diz parte da nota.

Quanto à sinalização, a Via Araucária, comunicou que está interditando a faixa da direita. “Em relação à sinalização, a colocação dos cones foi realizada desde às 23 horas de ontem para que os motoristas pudessem diminuir a velocidade ao passar no local. Neste momento, a Via Araucária está providenciando a interdição da faixa 2, sentido decrescente. Durante a noite não era possível fazer esse manejo por conta do grande volume de chuva e existia a possibilidade dos cones serem arrastados até a pista, o que poderia causar acidentes”, completou a nota.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba