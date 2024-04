Com o tempo instável, Curitiba e Região Metropolitana terão chuva até a próxima terça-feira (16). Com um sistema de baixa pressão formado nos países vizinhos e estados mais ao sul do Brasil, o clima vai seguir chuvoso e com temperatura amena. Neste domingo, até por volta das 18h, Curitiba tinha registrado quase 80 mm de chuvas.

Segundo o Simepar, poucas mudanças acontecerão no Paraná no início de semana, ou seja, continua com tempo instável. Uma presença de um sistema de baixa pressão e circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera seguem contribuindo para o desenvolvimento de áreas de instabilidade nas diversas regiões paranaenses. Chuvas ocorrem em qualquer hora do dia.

+ Leia mais: Queda de árvore e volume de chuva interditam pista na BR-277

Em Curitiba, a segunda-feira (15) é de chuva. A tendência é uma redução no volume comparado ao domingo (14), mas com 24 milímetros e vento de 23 km/h. Um alerta amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçando o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A temperatura segue amena e com máxima de 20ºC.

Motorista bêbado bate de frente com carro de professora, que morre na região de Curitiba

Aliás, no Litoral, alerta laranja de intensificação dos ventos movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O comunicado é válido até terça-feira (16). Choveu bastante nas cidades litorâneas neste domingo. Em Antonina foram cerca de 107 mm, enquanto em Guaratuba foi 114,8 mm.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna