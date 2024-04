Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em uma grave colisão frontal na noite de sábado (13) na Rodovia dos Minérios, no bairro Tranqueira, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A vítima fatal foi Denise Fátima Costa Lemos, de 53 anos, professora, que retornava para casa. O motorista que bateu no veículo em que estava Denise estava bêbado.

O condutor que gerou a batida vinha de Rio Branco do Sul sentido Curitiba, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo em que estava Denise. Com a pancada, o carro atingido foi parar fora da pista. Outras duas mulheres, de 19 e 60 anos, que estavam no mesmo carro de Denise ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

+ Veja também: Estação-tubo será desativada por cinco meses em Curitiba

Com a chegada da Polícia Militar (PM), o homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. No teste do bafômetro foi apontado 0,53 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

Comoção nas redes sociais

Nas redes sociais, percebe-se a lamentação dos amigos ao comentar da morte precoce de Denise.” O sopro da vida me assusta tanto, descanse em paz amiga querida, nunca esquecerei os momentos que passamos juntos”, escreveu Jéssica Marcilio.

O sepultamento da professora Denise vai ocorrer na segunda-feira (15), no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba