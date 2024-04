O novo Hospital de Pinhais, localizado na Rua 21 de abril, esquina com a Av. Nossa Senhora da Boa Esperança, no Centro, segue com obra avançada e previsão de abertura para o fim de 2024. Atualmente, a execução de toda a estrutura do prédio com pilares, vigas, lajes, placas de fechamento externo da edificação e escadas estão dentro do cronograma.

O novo equipamento de Saúde terá mais de 14 mil m² e contará com 90 leitos, sendo 20 de UTI e atendimento 100% voltado aos pacientes do SUS.

O carregamento das estruturas foi realizada ao longo da semana por caminhões de carga que trouxeram o material até o terreno onde está sendo construído o novo equipamento público. Por isso, a prefeitura colocou placas orientando os motoristas sobre o tráfego pesado na Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel e Av. Camilo di Léllis.

Os trabalhos preparativos e de fundação começaram no dia 6 de junho de 2023, quando foi assinada a ordem de serviço da obra. Fruto de Parceria Público-Privada (PPP), o Novo Hospital tem concessão administrativa do consórcio empresarial Saúde Ltda. vencedor do processo licitatório. A concessão tem o prazo de 35 anos, cujo projeto prevê o investimento total de mais de R$ 1,2 bilhão ao longo deste tempo.

O novo Hospital de Pinhais terá centro cirúrgico, incluindo salas obstétricas cirúrgicas, leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e centro para a realização de partos normais. Também haverá um pronto socorro obstétrico e um ambulatório com obstetrícia e centro de especialidades, além de estrutura de apoio para exames como diagnóstico por imagem, tomografia, raio-X, endoscopia e colonoscopia.

