Fechado há sete meses, Restaurante Popular do Centro segue em obras

O prefeito Rafael Greca vistoriou, na tarde da última sexta-feira (12), as obras de ampliação e reforma do Restaurante Popular Matriz, na Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba. A unidade que fornece refeições por apenas R$ 3 está passando por melhorias na estrutura.

Iniciada em setembro de 2023, a reforma tem previsão para ser concluída em julho deste ano. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Greca destacou a importância da reforma para garantir um ambiente adequado e confortável aos frequentadores do Restaurante Popular. “Estamos investindo na melhoria das instalações do Restaurante Popular Matriz para proporcionar um espaço mais acolhedor e funcional para a população, sobremaneira dos mais humildes. Bendita seja Curitiba e viva a ideia da segurança alimentar e nutricional para o povo que mais precisa”, afirmou o prefeito.

Com a reforma, a cozinha passará de 104 m2 para 164 m2. Além da expansão, a edificação receberá melhoria na rede elétrica. Estão sendo trocados pisos, aplicado novo revestimento cerâmico e renovadas pintura, esquadrias, portas, iluminação e a disposição de equipamentos.

Durante o período da reforma, a recomendação é que os frequentadores façam as refeições nos restaurantes populares do Pinheirinho, Sítio Cercado, CIC/Fazendinha e Capanema, que estão preparados para receber a população.

Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, destacou a abrangência dos trabalhos realizados. “A requalificação do Restaurante Popular Matriz vai além de uma simples reforma. Estamos comprometidos em oferecer espaços que elevem a qualidade de vida e o bem-estar da população”, afirmou Rodrigues.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, ressaltou o compromisso da gestão municipal em oferecer refeições balanceadas e acessíveis à população. “As obras de renovação do Restaurante Popular Matriz são fundamentais para garantir que continuemos fornecendo refeições de qualidade por um preço acessível”, enfatizou Gusi.

