Queda de árvore e volume de chuva interditam pista na BR-277

Dois trechos da BR-277 estão interditados neste domingo (14). Uma queda de árvore interrompe uma faixa no km 46, sentido Paranaguá. Já no km 42, também no Litoral, uma parte da rodovia está fechada devido ao volume de chuva.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária do trecho, equipes estão nos locais para orientar motoristas. No sentido Curitiba, fluxo normal.

Não tem pontos de congestionamento e acidentes. A concessionária reforça que a pista molhada exige atenção redobrada do motorista.

