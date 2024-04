Curitiba e Litoral estão sob alerta de perigo potencial para tempestade

Curitiba e principalmente o Litoral do Paraná estão sob alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (13). O primeiro alerta é amarelo, de perigo potencial, e o outro laranja de ventos costeiros.

O alerta amarelo teve início as 10h35, sendo válido até 10 horas de domingo (14). Com isso, chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta laranja é para o Litoral, onde deve ter a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. O comunicado é válido até terça-feira (16).

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda); evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e em casos de emergência, entre em contato com Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros no 193.

