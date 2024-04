Colisão grave destrói cabine de caminhão e interdita BR-277, em Morretes

Um acidente com um caminhão neste sábado (13) interdita uma das pistas da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. Duas vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sem informação da condição de saúde das pessoas.

O bloqueio ocorre no km 33, na pista sentido Paranaguá, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O congestionamento é de 5 km.

Agentes da EPR Litoral, concessionária do trecho estão com um caminhão guincho para retirar o veículo acidentado. Não foi comunicada a dinâmica do acidente, mas a cabine ficou completamente destruída com a pancada.

