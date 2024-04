Estação-tubo será desativada por cinco meses em Curitiba

Os usuários da estação-tubo Cajuru, na Rua Engenheiro Costa Barros, em Curitiba, deverão utilizar a partir de segunda-feira (15) a Teófilo Otoni ou Catulo da Paixão Cearense para embarque e desembarque. A estação Cajuru vai estar desativada temporariamente por cinco meses.

Segundo a prefeitura da capital, a retirada ocorre devido as obras do Ligeirão (BRT) Leste/Oeste. No trecho, vai ser feita o pavimento de concreto na canaleta de ônibus e realizada a manutenção do asfalto da via lenta. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a partir de projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

No trecho, as obras no entorno da estação-tubo Antônio Meireles Sobrinho, desativada em janeiro, segue sendo requalificada.“Neste ponto será feito o alargamento da canaleta para possibilitar a ultrapassagem dos ônibus. Os trabalhos estão na parte de escavação para a implantação do novo pavimento”, comentou Rodrigo Araujo Rodrigues, secretário municipal de obra públicas.

As obras dos lotes 4.1 e 4.2 fazem parte do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, financiado pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). No total, serão investidos U$ 75 milhões, além de contrapartidas do município para a readequação de 22,5 km de canaletas exclusivas para o transporte coletivo, entre Pinhais e o CIC Norte, em Curitiba.

As intervenções incluem ainda cinco terminais, incluindo o novo equipamento do Capão da Imbuia, e a revitalização de 34 estações-tubo.

