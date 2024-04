Eleitores têm ônibus gratuito para ir ao TRE de Curitiba neste fim de semana

A Urbs (Urbanização de Curitiba S.A.) vai oferecer transporte gratuito para facilitar o acesso dos eleitores ao recadastramento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que acontecerá neste fim de semana.

A linha Especial TRE partirá da Praça Rui Barbosa, no Centro, até o TRE (Rua João Parolin, 224, no Prado Velho), no sábado (13), das 8h30 às 17h, e no domingo (14), das 8h30 às 14h.

Além disso, a estação-tubo TRE não terá cobrança da tarifa durante os horários de recadastramento dos eleitores.

Também terão isenção tarifária no período de atendimento os ônibus que passam pela estação-tubo Parolin, como a linha 503 – Boqueirão e a conexão com a linha 550 – Pinheirinho/Carlos Gomes.

CLIQUE AQUI para consultar a tabela de horários.

