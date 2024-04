Calendário Eleições 2024: fique por dentro das principais datas

As eleições de 2024 estão marcadas para outubro deste ano. No dia 6 de outubro, eleitores e eleitoras vão às urnas para votar e decidir três cargos municipais: prefeito, vice-prefeito e vereador.

Apesar da votação acontecer apenas no segundo semestre, durante os meses que antecedem outubro várias outras datas que envolvem prazos importantes para os cidadãos compõe as atividades do calendário eleitoral.

Por isso, para não ser pego de surpresa, confira a seguir uma lista com as principais datas do ano eleitoral de 2024:

8 de maio: data limite para tirar e transferir o título de eleitor, alterar o local de votação e regularizar a situação eleitoral;

data limite para tirar e transferir o título de eleitor, alterar o local de votação e regularizar a situação eleitoral; 20 de julho a 5 de agosto: período das convenções partidárias, em que são discutidas as coligações e decididos os candidatos e candidatas de cada cargo;

período das convenções partidárias, em que são discutidas as coligações e decididos os candidatos e candidatas de cada cargo; 15 de agosto: data limite para o registro das candidaturas;

data limite para o registro das candidaturas; 16 de agosto: início da propaganda eleitoral. Antes desse dia, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular com possibilidade de multa;

início da propaganda eleitoral. Antes desse dia, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular com possibilidade de multa; 30 de agosto a 3 de outubro: período do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão;

período do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão; 21 de setembro: faltando 15 dias para a votação do 1º turno, candidatas e candidatos não poderão ser presos, com exceção de casos de crime em flagrante;

faltando 15 dias para a votação do 1º turno, candidatas e candidatos não poderão ser presos, com exceção de casos de crime em flagrante; 1º de outubro: faltando cinco dias para a votação, eleitores e eleitoras não poderão ser presos, exceto em casos de flagrante;

faltando cinco dias para a votação, eleitores e eleitoras não poderão ser presos, exceto em casos de flagrante; 6 de outubro: 1º turno das eleições de 2024;

1º turno das eleições de 2024; 27 de outubro: 2º turno das eleições de 2024, se for necessário.

