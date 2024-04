No próximo final de semana, no sábado (13) e no domingo (14), 28 Fóruns Eleitorais do estado do Paraná atenderão as eleitoras e os eleitores em regime de plantão. No sábado, o atendimento será realizado das 9h às 17h e, no domingo (14), das 9h às 13h.

Os plantões serão realizados nos Fóruns Eleitorais dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

Horário estendido

Do dia 22 de abril até o dia 8 de maio, tendo em vista o encerramento do prazo de regularização do cadastro eleitoral, esses Fóruns Eleitorais passarão a atender das 9h às 18h.

Além do final de semana dos dias 13 e 14 de abril, os Fóruns também abrirão no final de semana dos dias 4 e 5 de maio.

Documentação

Ao comparecer ao Cartório Eleitoral para tirar o Título, regularizar a situação ou transferir o domicílio eleitoral, as eleitoras e os eleitores devem apresentar os seguintes documentos:

Documento de identidade original com foto;

Comprovante de endereço original (emitido há no mínimo 3 meses e, no máximo, 1 ano) em nome do eleitor ou de parente próximo cujo parentesco possa ser comprovado (pais, cônjuge, filho);

Certificado de alistamento militar original (para os eleitores do sexo masculino nascidos em 2005).

Serviço – Atendimento estendido

Data e horário

– Nos dias 13 de abril e 4 de maio (sábados), das 9h às 17h

– Nos dias 14 de abril e 5 de maio (domingos), das 9h às 13h

– De 22 de abril a 8 de maio, em dias úteis, das 9h às 18h

Locais

– Fóruns Eleitorais nos seguintes municípios:

Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo, Umuarama e União da Vitória

Endereço

– Ver endereço dos Fóruns Eleitorais no site do TRE-PR

