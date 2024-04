Confira a lista de falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (13):

AGLACI MARIA PILATTI GUILMO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL GUILMO. Filiação: VICTORIO PILATTI e MARIA BORN PILATTI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

ALCIDES PEDROSO DE MELO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SEDELI ARRUDA DE MELO. Filiação: MANOEL GALVAO DE MELO e IRAIDES PEDROSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:30h.

ALICE FERREIRA DE MORAES, 78 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: MANOEL FERREIRA DE MORAES e ANTONIA FERREIRA MENEGUEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:00h.

ALTEVIR JOSE VIEIRA DE GOES, 79 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: HELENA FERREIRA DE GOES. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA DE GOES e MARIA AUGUSTA BIEIRA DE GOES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:00h.

ANA MARIA ZOTTO, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO ZOTTO e ANALIA PEREIRA ZOTTO. Sepultamento: CEMITÉRIO RIO DE UNA (TIJUCAS DO SUL), sábado, 13 de abril de 2024.

ANTONIO AMILTON D AGOSTIN, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LAURA D AGOSTIN. Filiação: ARVELINO D AGOSTIN e OLANDA CECCON D AGOSTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:30h.

ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MIGUELINA GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: JULIO JOSE DOS SANTOS e CLARINDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de abril de 2024 às 09:30h.

ANTONIO CARLOS PEREIRA PARAMUSTCHAK, 49 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ANTONIO PARAMUSTCHAK e SONIA MARA PEREIRA PARAMUSRCHAK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 15:00h.

ANTONIO SIRALDO ROSA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GERALDO ROSA e ROSA TEBINKA DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 17:00h.

CLAUDIO JOSE DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: e MARIA HELENA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

CLAYTON DOS SANTOS, 32 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JORANDI FERREIRA DOS SANTOS e CRISTINA BOENO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

DURVALINO MICHELLI, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: INGRACIA MICHELLI. Filiação: NATAL MICHELLI e IDA MICHELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de abril de 2024 às 14:30h.

EDILSON HENRIQUE DENES, 62 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Cônjuge: JENIFER CAROLINE DA CRUZ. Filiação: ELEUTERIO GALDINO DENES e ELZA ROMAN DENES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

EDSON LUIZ DA ROCHA, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIA JOSE BRUEL VALENTE ROCHA. Filiação: THEODORO FERREIRA DA ROCHA e ANA MARCON DOS SANTOS ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 13 de abril de 2024 às 11:30h.

EDVALDO MUNIS, 88 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MITIKO TANI MUNIZ. Filiação: OSWALDO MUNIS e MARIA MALVACCINI MUNIZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de abril de 2024 às 12:00h.

ELIANE MARA STEVAO DE MATOS, 59 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: PERICLES DE MATOS. Filiação: GILBERTO STEVAO e MARIA JOSE DE LIMA STEVAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

EMILIA DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO PEREIRA DE LIMA e AUREA SOARES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:30h.

ERNANI MAURICIO BEPPLER, 78 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: NICOLAU EDVINO BEPPLER e ARCELA MARIA REISDORFER BEPPLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:00h.

FABIO DALLA BENETTA, 49 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PEDRO DALLA BENETTA e GLACI DALLA BENETTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de abril de 2024 às 11:00h.

GERACINA TIMOTEO DO NASCIMENTO, 77 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: PEDRO ROSA DO NASCIMENTO. Filiação: VISPAANO TIMOTEO RODRIGUES e JOSEFINA CORDEIRO RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

GERTRUDES KREBS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GASTAO SILVA. Filiação: PAULO CREBS e GERDA ADELAIDE KREBS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

GREGORIO HONCZARYK, 86 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: INGRID LARM HONCZARYK. Filiação: EMILIO HONCZARYK e EUDOXIA LOKZMAN HONCZARYK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

HELENA SOUZA DE FARIAS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTACILIO FERREIRA DE SOUZA. Filiação: ADALBERTO GOMES SOUZA e ORMEZINDA PEDROSA SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

IVO MAESTRI, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ERICA MARIA MAESTRI. Filiação: ERNESTO MAESTRI e VERGINIA MOTTA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:00h.

JOAO MARIA SOARES, 78 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE LURDES SOARES. Filiação: e MARIA DA LUZ SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de abril de 2024 às 12:00h.

JOAQUIM CATULINO DE MELO, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ARRUDA DE MELO. Filiação: JOSELINO CATULINO DE MELO e ORZELINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de abril de 2024.

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MESSIAS APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA. Filiação: JAIR GOMES DE OLIVEIRA e CARMINDA CARVALHO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSE PIRES GONCALVES, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSA DA PAIXAO GONCALVES. Filiação: JOAQUIM GONCALVES e MARIA DE LOURDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

JOSEFA ANDRADE DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: INACIO PEREIRA DA SILVA. Filiação: e ODILIA PEREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 16:00h.

LEONIDAS SODRE, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA DIVANIR FERREIRA DE JESUS SOBRE. Filiação: WALDEMAR SOBRE e JUDITH ALVES SODRE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:30h.

LUCIA LIPOVIESKI, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE LIPOVIESKI e THEREZIHA DE JESUS LIPOVIESKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 17:00h.

MARGARETE APARECIDA WOSCH, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO ANTONIO WOSCH. Filiação: MIGUEL ANTONIO DA SILVA e MARIA DA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA ELIZA FERREIRA PETRETCA, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: WALDOMIRO PETRETCA. Filiação: PEDRO FERREIRA SOBRINHO e CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA IZABEL NEVES GLOVASKI, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GLOVASKI. Filiação: FRANCISCO PIRES NEVES e MARIA DA CONCEICAO SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL MARTINS DE ARAUJO e NATALIA PEREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:30h.

MARIO LUIZ DE PAULA CAMISKI, 59 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Cônjuge: VILMA RADICHESKI SLOMPO. Filiação: JOSE CAMISKI e LENIRA DE PAULA CAMISKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 13 de abril de 2024 às 10:00h.

MARLI CARNEIRO KRAUCZUK, 71 ano(s). Filiação: ALIQUES CARNEIRO e ALICE CARNEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

MARLY LUZ GOMES, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALVITE ZACARIAS GOMES. Filiação: JOSE DIOMARIO DA ROSA e WALDINA GAIDIZINSKI DA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 16:30h.

NAZIR CANDIDO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEUZA DO ROCIO GRACIA SALATA CANDIDO. Filiação: JOSE CANDIDO e PEDRINA CANDIDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:30h.

NEUZA TEIXEIRA GUIMARAES, 78 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: PEDRO JOSE TEIXEIRA e ANA SANTUCCI TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 17:00h.

NICANOR FINK, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO FINK JUNIOR e ELFRIDA GERTRUDES FINK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:30h.

NILSON ZACARIAS DE FRANCA, 54 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: EDUARDO ZACARIAS DE FRANCA e MARIA PEREIRA DE FRANCA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

PAULO SERGIO KOSTIN, 67 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: NICOLAU KOSTIN e MARIA ANICE KOSTIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 13 de abril de 2024 às 18:00h.

PEDRO BATISTA FILHO, 81 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e FRANCISCA FREITAS. Sepultamento: CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA EM CAMPINA GRANDE DO SUL PR, sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

PHILOMENA FURMAN, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO FURMAN. Filiação: JACOB FALAT e MARIA FALAT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de abril de 2024.

ROMILDA MACHADO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BATISTA MACHADO e EXPEDITA BERNARDO MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de abril de 2024 às 16:00h.

RUT COUTINHO BANDEIRA, 91 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARY ALVES BANDEIRA. Filiação: ADOLFO COUTINHO e MARIA LUIZA GUIMARAES COUTINHO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de abril de 2024 às 13:00h.

SALETE PAESE, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIRCEU DE OLIVEIRA. Filiação: SANTO JOAO PAESE e ANTONIETA PAESE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de abril de 2024 às 17:00h.

SOFIA DE FARIAS CABRAL, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SALVINO MENDES CABRAL. Filiação: MANOEL FARIAS e RITA IRENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 12 de abril de 2024 às 16:00h.

TIAGO KLEY PEZZINI, 46 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: VICENTE PEZZINI e MARISA KLEY PEZZINI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de abril de 2024 às 14:00h.

VANILDA DZIERWA, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FELIX DZIERWA. Filiação: ANTONIO BORKOVSKI e EMILIA WOLSKI BORKOVSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de abril de 2024.

WILSON ANTONIO BAILO, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: NATALIO BAILO e ERLINDA PERFETT BAILO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de abril de 2024 às 11:00h.

