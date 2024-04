O sábado (13) é o dia D de vacinação contra a gripe para o público prioritário em Curitiba. Das 9h às 17h, 20 unidades de saúde estarão ofertando imunizantes do calendário de rotina. O objetivo é proporcionar a vacina em um horário alternativo, pois durante a semana, o horário de funcionamento dos postos nem sempre é adequado aos pais ou responsáveis devido ao trabalho.

O grupo prioritário são crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas (mulheres que tiveram filho até 45 dias); pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente; professores do ensino básico e superior; indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais da força de segurança e salvamento; profissionais das formas armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários e trabalhadores da saúde.

Durante o Dia D, além da vacina contra a gripe para o público prioritário, serão oferecidas todas as vacinas do calendário de rotina. Curitiba recebeu 2 mil doses de vacina anticovid bivalente na sexta-feira (12), aplicada somente para o público prioritário. “Esperamos especial atenção das famílias a esse momento, que todos aproveitem para colocar a sua situação vacinal em dia. Quem ama, vacina”, disse a secretária municipal da saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Locais de vacinação

Distrito Sanitário Matriz

– US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário do Pinheirinho

– US Ipiranga

Rua Santa Regina, 667 – Capão Raso

– US Maria Angélica

Rua Professor Júlio Teodorico Guimarães, 337 – Pinheirinho

Distrito Sanitário Santa Felicidade

– US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 Vista Alegre

– US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

Distrito Sanitário Tatuquara

– US Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana

– US Santa Rita

R. Adriana Ceres Zago Bueno, 1350 – Tatuquara

Distrito Sanitário Boqueirão

– US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

– US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Boa Vista

– US Tingui

Rua Nicolau Salomão, 671 – Tingui

– US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

Distrito Sanitário Bairro Novo

– US Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

– US Umbará I

Rua Dep. Pinheiro Junior, 915 – Umbará

Distrito Sanitário da CIC

– US Augusta

Rua Robert Redzinski, 222 – Cidade Industrial

– US Sabará

Rua Pedro Andretta, 3030 – Cidade Industrial

– US Taiz Viviane Machado

Rua Gastão Natal Simone, 05 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário do Portão

– US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495 – Vila Guaíra

– US Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Cajuru

– US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

– US Uberaba de Cima