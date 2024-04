Cartão-postal de Curitiba é revitalizado após completar 28 anos de história

Um dos pontos turísticos mais conhecidos de Curitiba, o Bosque Alemão, no Vista Alegre, completa 28 anos neste sábado (13). O local foi inaugurado na primeira gestão do prefeito Rafael Greca, em 13 de abril de 1996, e une aspectos da cultura alemã e da fauna curitibana.

O local conta com atrações como a Casa Encantada e o Oratório Bach, além de diversas referências à Alemanha. Também faz parte do trajeto da Linha Turismo, a rota de ônibus especial da Prefeitura que liga 26 atrações de Curitiba, a um preço fixo de R$ 50.

Atrações

Um dos principais atrativos do bosque está logo em uma de suas entradas: a Fachada Casa Mila. Com arquitetura alemã, a construção reproduz a fachada de um prédio de mesmo nome que ficava no Centro da cidade e é o principal cartão-postal do bosque.

Na sequência, os visitantes percorrem a Trilha João e Maria, que conta com oito pontos para a contação de história infantis de origem alemã, como João e Maria, escrita pelos irmãos Grimm em 1812.

No trajeto da trilha também está a Casa Encantada (conhecida como Casa da Bruxa), onde fica uma biblioteca infantil e bruxas e fadas contam histórias. Esses espaços, neste momento, estão fechados para o público por conta das obras de acessibilidade que a Prefeitura está concluindo.

Ao fim da trilha, a população chega à Torre dos Filósofos, que inclui um mirante de 15 metros de altura, proporcionando ampla visão de Curitiba e dos recortes da Serra do Mar. A torre também leva a uma das atrações mais famosas do bosque, o Oratório Bach.

Tributo ao compositor alemão Johann Sebastian Bach, o Oratório recebe diversos concertos e outros eventos musicais, promovidos pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC). A arquitetura de madeira do local é uma réplica de uma antiga Igreja Presbiteriana, que ficava na Avenida Silva Jardim.

Herança alemã

O Bosque Alemão fica no bairro Vista Alegre, uma região com grande presença de descendentes alemães. Os imigrantes vindos da Alemanha começaram a chegar a Curitiba em 1830, e vieram à cidade em grupos diversas vezes até o período da Segunda Guerra Mundial, mais de um século depois.

O local está em um terreno que pertencia à família alemã Schaffer, e boa parte das construções nos arredores do bosque tiveram origem parecida. Além disso, diversos imóveis no Centro de Curitiba têm arquitetura alemã, e o bairro Hauer é uma homenagem a imigrantes germânicos.

“Eu tenho familiares que vieram da Alemanha, então tenho muito interesse por essa cultura. É ótimo que a cidade tenha um lugar assim, para podermos apreciar e aprender mais sobre essas tradições”, diz Gustavo da Rocha, de 35 anos, que foi ao bosque com a família nesta terça-feira (09).

Fauna curitibana

Além de resgatar a cultura alemã, o bosque permite que a população entre em contato com a natureza da região. De acordo com Rocha, o ambiente é mais um grande atrativo do local.

“Aqui é um lugar muito agradável, é bom para trazer a família e ter tranquilidade na natureza. Também quero vir na trilha com o meu filho, quando for possível. Eu cresci vindo aqui, então é legal ver esse cuidado com o bosque”, conta Gustavo Rocha.

Para Juliana Aiko e Gabriel Schmidt, moradores de Brasília que estão visitando Curitiba, o contato com a natureza é um dos melhores atrativos do Bosque Alemão.

“É nossa primeira vez aqui e estou achando tudo muito bonito até agora. O oratório é bem legal e a paisagem, principalmente, é linda”, relata Juliana.

Reforma

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente coordena obras no Bosque Alemão. Até o término dos trabalhos, previsto para o fim deste semestre, a Trilha João e Maria, a Casa Encantada e a Torre dos Filósofos estão interditadas ao público, enquanto as demais atrações seguem funcionando normalmente.

As intervenções da Prefeitura se concentram nos caminhos da trilha, que estão sendo renovados para facilitar o acesso de cadeirantes. Os pontos de leitura ao longo do trajeto serão reconstruídos, e a Casa Encantada passa por uma revitalização. Até a entrega das obras, as atividades da Casa Encantada estão sendo feitas no Parque Barigui, em uma sala decorada ao lado do Salão de Atos.

Bosque Alemão

Endereço: R. Nicolo Paganini, s/n – Vista Alegre

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h

