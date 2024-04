Detalhes da Picape BYD que virá para o Brasil

De acordo com a Car Industry Analysis, um site de dados reconhecido mundialmente, nas classificações globais de vendas de carros de 2022 em 139 países e regiões, as caminhonetes surgiram como os modelos mais vendidos em 39 desses territórios. O mercado global de picapes está pronto para um crescimento significativo. Em 2023, as picapes foram responsáveis por 17,2% do total de vendas de veículos no México, totalizando 1,3 milhão de unidades. Ao longo do ano, o mercado mexicano testemunhou a venda de 233.601 novas picapes, marcando um aumento de 25% em comparação com os números do ano anterior para o setor.

Um fator determinante por trás desse crescimento é a crescente demanda por veículos versáteis. As caminhonetes podem transportar cargas e, ao mesmo tempo, atender às necessidades de deslocamento urbano, o que as torna adequadas tanto para fins pessoais quanto comerciais. No entanto, há uma seleção limitada de modelos de caminhonetes no mercado que equilibram com sucesso a utilidade comercial com o conforto dos passageiros. Como um número cada vez maior de famílias prioriza veículos confortáveis e práticos para seus deslocamentos diários, torna-se crucial oferecer uma experiência premium aos passageiros que atenda às necessidades de uso diário e comerciais.

Para atender às expectativas em evolução dos usuários globais, com base nos formidáveis recursos de P&D e na experiência tecnológica da BYD, a empresa desenvolveu sua mais recente linha de produtos – a picape, formulada por meio de uma abordagem estratégica enraizada na lógica da nova tecnologia de energia. Equipada com a plataforma DMO Super Híbrida Off-road, a picape da BYD alcança uma mistura harmoniosa de desempenho robusto off-road, conforto e eficiência energética. Essa oferta inovadora tem como objetivo proporcionar uma experiência superior que supera a das picapes convencionais, posicionando-se como um divisor de águas no mercado.

Parâmetros do Produto

Parâmetros básicos da caminhonete BYD Comprimento X Largura (mm) 5,457 X 1,971 Entre-eixos (mm) 3,260 Suspensão (Dianteira e Traseira) Suspensão independente com braços duplos Sistema de direção Sistema inteligente de tração elétrica 4×4 Motorização Híbrido Plug-in Bateria Bateria Blade

Highlights do Produto

Modo PHEV: A caminhonete da BYD aplica a rota da tecnologia híbrida plug-in, representando uma fusão entre o reabastecimento conveniente dos veículos a combustível tradicionais e o alto desempenho e eficiência dos veículos elétricos. Um veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) como esse integra um conjunto de baterias recarregáveis com um motor de combustão interna;

Plataforma DMO : O veículo é equipado com a plataforma DMO Super Híbrida Off-road, uma tecnologia híbrida plug-in inovadora desenvolvida internamente pela BYD, que promete uma experiência off-road transformadora, ao mesmo tempo em que defende a eficiência energética e capacita cada usuário com tecnologia de ponta. Com as opções duplas de energia oferecidas pela tecnologia DMO, os usuários podem aproveitar a condução sem medo sobre o alcance. Além disso, aproveitando a plataforma DMO, a picape atinge uma potência impressionante, com quase 480 cavalos de potência, equivalente a um motor V8 de 4.0L , superando a de sua categoria. A experiência proporcionada pela tração elétrica inteligente nas quatro rodas revoluciona os sistemas tradicionais de tração nas quatro rodas baseados em combustível;

Tecnologia Cell to Chassis (CTC): Indo além dos modelos convencionais de caminhonetes que adicionam peso e aumentam os riscos de capotamento, a BYD apresenta a inovadora Tecnologia CTC. Esse método integra perfeitamente a bateria Blade com uma estrutura robusta de aço de alta resistência, aumentando a segurança da bateria mesmo nas condições off-road mais exigentes e elevando substancialmente o perfil de segurança geral do veículo. Além disso, o aprimoramento da rigidez torcional de todo o veículo pode atenuar de forma eficaz as vibrações dentro da carroceria do veículo, de modo que o veículo pode navegar habilmente em diversas condições de estrada com suavidade e estabilidade notáveis. Além disso, devido aos aprimoramentos estruturais por meio da integração, o veículo apresenta amplas dimensões traseiras. Seu design de piso plano garante que os passageiros do banco traseiro desfrutem de um conforto inigualável, elevando a experiência geral do usuário;

Experiência de Direção Superior: A picape BYD eleva a dinâmica de direção com sua suspensão independente de braço duplo na dianteira e na traseira, proporcionando um nível de conforto e agilidade que supera os SUVs de luxo convencionais. Equilibrando habilmente a agilidade com a suavidade de condução para combinar com o caráter da picape, ela proporciona uma experiência de direção inigualável;

Maior padrão de NVH: A arquitetura do veículo determina que o modo motorizado englobe mais de 80% das condições de trabalho abrangentes, resultando em um nível de NVH (ruído, vibração e aspereza) líder do setor;

Bateria Blade: A BYD Pickup Truck vem de fábrica com a ultra-segura Bateria Blade, que aproveita as vantagens de segurança inerentes aos materiais da bateria de fosfato de ferro e lítio. Ela emprega uma tecnologia de revestimento de segurança abrangente e exclusiva do setor em pontos críticos de segurança, melhorando significativamente o desempenho de segurança da bateria. A Bateria Blade pode passar com segurança no Teste de Penetração de Pregos, abordando completamente as preocupações de segurança dos usuários de veículos de energia nova. Além disso, em comparação com as baterias tradicionais, a Bateria Blade aumenta a utilização do espaço em 50%, resultando em maior densidade de energia e maior alcance;

Câmera de visão panorâmica de 540°: A picape BYD apresenta um avançado sistema de imagem panorâmica transparente, combinando uma visão surround de 360° com uma visão de 180° da parte inferior do chassi para uma impressionante visão ultra grande angular de 540°. Esse recurso permite que os motoristas monitorem sem esforço a parte inferior do veículo, proporcionando uma visão clara da colocação dos pneus, das superfícies da estrada e de quaisquer detritos pontiagudos em terrenos desafiadores. Ao oferecer essa visibilidade abrangente, ele ajuda os motoristas a escolher caminhos mais seguros e reduz significativamente o risco de danos ao chassi e aos pneus ao estacionar;

A picape BYD apresenta um avançado sistema de imagem panorâmica transparente, combinando uma visão surround de 360° com uma visão de 180° da parte inferior do chassi para uma impressionante visão ultra grande angular de 540°. Esse recurso permite que os motoristas monitorem sem esforço a parte inferior do veículo, proporcionando uma visão clara da colocação dos pneus, das superfícies da estrada e de quaisquer detritos pontiagudos em terrenos desafiadores. Ao oferecer essa visibilidade abrangente, ele ajuda os motoristas a escolher caminhos mais seguros e reduz significativamente o risco de danos ao chassi e aos pneus ao estacionar; Função de carga (VTOL): A caminhonete apresenta uma caixa de carga espaçosa, oferecendo aos usuários uma variedade de opções de personalização. A função VTOL transforma o carro em uma estação de energia móvel, abrindo novas e empolgantes possibilidades. Os usuários podem desfrutar de várias atividades ao ar livre com essas funções, como assistir a filmes, utilizar uma churrasqueira elétrica, preparar café e participar de inúmeras outras atividades de lazer.

(Fotos: BYD/Divulgação).