Hyundai inaugura concessionária em Londrina (PR)

A Hyundai Motor Brasil (HMB) e o Grupo Provence inauguraram na quinta-feira (11/04) sua nova loja no coração da cidade de Londrina (PR), a Hyundai HMB Lovat. A unidade nasce como uma promessa de qualidade e excelência no mercado de veículos na região e conta com área construída de 5.000 m², incluindo showroom de 1.000 m².

Localizada na Avenida Tiradentes, 2525, no Rodocentro, a Hyundai HMB Lovat é de fácil acesso para os moradores de Londrina e região. O endereço estratégico proporciona conveniência aos clientes, e torna a revenda o destino ideal para quem busca qualidade e comodidade na compra de um veículo Hyundai.

“A Hyundai está muito feliz com a nova loja que estamos inaugurando com o Grupo Provence, um grande parceiro que não mediu esforços e investimentos para trazer aquilo que há de mais moderno no que diz respeito a proporcionar uma completa e imersiva experiência no universo Hyundai, focado em um atendimento personalizado aos clientes de Londrina e região. Estamos certos de que aqui nosso cliente contará com toda qualidade em produtos e serviços que é característica de nossa marca”, comenta Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai Motor Brasil e Hyundai Motor Américas Central e do Sul.

A Hyundai HMB Lovat está comprometida em fornecer uma experiência completa para toda a família, e disponibiliza Espaço Kids já em funcionamento e uma área pet friendly em desenvolvimento.

A concessionária conta com design moderno, alinhado aos novos conceitos da montadora, que se traduzem também na preocupação com o meio ambiente. A Hyundai HMB Lovat dispõe de sistema de gerenciamento de resíduos e está com obras avançadas para captação de energia solar e água de reuso.

“Com a nova loja, localizada em uma das vias mais importantes e de maior fluxo da cidade, estaremos mais próximos de nossos clientes. A loja conta com estrutura completa e moderna de vendas e pós-vendas, para que possamos atender ainda melhor nossos clientes, sempre buscando a expansão da marca Hyundai na região”, destaca Edson Akira Nagazava, sócio-diretor do Grupo Provence.

O Grupo Provence, presente também em Maringá (PR) e responsável pela Hyundai HMB Lovat, possui uma história de 17 anos de parceria com a montadora, e foi recentemente premiada pelo programa Excellent Dealer Club Hyundai, um reconhecimento do compromisso do grupo com a excelência e a satisfação do cliente.

(Fotos: Hyundai/Divulvalgação).