Plataforma BYD com Tecnologia DM para veículos híbridos plug-in

DM, abreviação de Dual-Mode, é uma tecnologia híbrida plug-in inovadora desenvolvida internamente pela BYD. Um veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) é um tipo de veículo elétrico híbrido equipado com uma bateria recarregável e um gerador alimentado por um motor de combustão interna. Ele representa o epítome do reabastecimento conveniente de veículos a combustível e o alto desempenho e eficiência dos veículos elétricos.

Em 2008, a BYD apresentou o primeiro veículo elétrico híbrido plug-in (PHEV) produzido em massa no mundo, o BYD F3DM, dando início a uma nova era na tecnologia de veículos. A BYD acumulou mais de uma década de experiência e passou por um rápido avanço tecnológico. Até o momento, a tecnologia DM evoluiu por meio de quatro gerações de atualizações. Notavelmente, a tecnologia DM da BYD se tornou a maior tecnologia híbrida plug-in instalada no mercado global.

A tecnologia DM da BYD foi desenvolvida em três direções distintas, adaptadas às diferentes necessidades dos usuários: Tecnologia DM-i, tecnologia DM-p e Plataforma DMO.

Tecnologia DM-i, onde “i” significa “inteligente”, enfatiza a eficiência energética, resultando em despesas reduzidas com o veículo. Adaptada para o deslocamento urbano, ela atende às demandas de custo-benefício e, ao mesmo tempo, melhora o desempenho.

Tecnologia DM-p, indicada por “p” de “powerful” (potente), prioriza a robustez e a rapidez, atraindo os usuários que buscam maior prazer ao dirigir.

Plataforma DMO, com “O” representando “off-road”, foi projetada especificamente para cenários off-road, proporcionando aos usuários uma experiência off-road aventureira.

Tecnologia DM-i

A tecnologia DM-i representa uma tecnologia híbrida de base elétrica. Sua arquitetura híbrida compreende um sistema de acionamento de motor elétrico de alta potência, apoiado por uma bateria de grande capacidade que serve como fonte primária de energia, enquanto o motor assume um papel secundário. A integração perfeita desses componentes permite a utilização de vários modos de direção adaptados a diferentes condições operacionais.

Há três componentes principais nesta tecnologia:

O motor híbrido plug-in especializado é um motor de altíssima eficiência projetado especificamente para a tecnologia DM. Projetado para proporcionar um consumo de combustível ultra baixo, ele atinge uma eficiência térmica impressionante de até 43,04%. Ele tem a distinção de ser um dos motores a gasolina produzidos em massa com maior eficiência térmica do mundo, aumentando a potência com alto pico de potência e torque, garantindo um desempenho ideal;

O Sistema Híbrido Elétrico (EHS) oferece versatilidade com diferentes modos de direção adaptados às diversas condições de condução. A estratégia técnica subjacente visa otimizar o uso de energia, identificando o estado mais eficiente para cada tipo de energia. A eletricidade é priorizada durante velocidades baixas e congestionamentos para minimizar o consumo, enquanto o combustível é favorecido durante a aceleração rápida e a condução em alta velocidade. Além disso, empregando algoritmos precisos e execução mecânica, nosso objetivo é realizar isso sem comprometer a experiência do usuário.

Modo EV:

No modo EV, o veículo é impulsionado exclusivamente pelo motor elétrico, extraindo energia diretamente da bateria sem a necessidade de mudanças de marcha. Isso resulta em uma experiência de direção perfeitamente suave, exclusiva dos modelos puramente elétricos. Aproveitando tecnologias avançadas, como o motor hairpin, motores de alta velocidade e tecnologia de resfriamento de óleo, o motor oferece características excepcionais de NVH (ruído, vibração e aspereza), além de recursos de desempenho excepcionais.

Modo de Conexão da Série HEV:

No modo de conexão da série HEV, o motor funciona como um gerador, produzindo eletricidade para alimentar o motor elétrico que aciona diretamente as rodas. Esse fluxo contínuo de energia aumenta significativamente a utilização de energia e a eficiência geral. Durante a condução, especialmente em velocidades médias a baixas ou durante a aceleração, o estado de carga do veículo (SOC) desempenha um papel crucial. Se o SOC for alto, a estratégia de controle do veículo muda de forma inteligente para o modo elétrico puro, desligando o motor para minimizar o consumo de combustível. Por outro lado, se o SOC for baixo, a estratégia de controle do veículo otimiza a operação do motor dentro de sua zona de consumo de combustível mais eficiente, enquanto a energia excedente é convertida em eletricidade por meio do gerador e armazenada temporariamente na bateria. Essa abordagem garante um consumo de combustível excepcionalmente baixo e uma retenção de energia eficiente, protegendo contra possíveis déficits de eletricidade em todas as condições de direção.

Modo Paralelo HEV:

No modo paralelo HEV, o sistema híbrido elétrico EHS permite a intervenção oportuna da bateria, fornecendo eletricidade ao motor de acionamento, e também estabelece um modo paralelo com o motor, permitindo que ambas as fontes de energia impulsionem o veículo simultaneamente. Esse modo garante um desempenho de potência excepcional e proporciona uma aceleração impressionante.

Normalmente, durante ultrapassagens em alta velocidade ou condução em velocidade ultra-alta, o modo paralelo é ativado. Aproveitando a tecnológica Blade Battery, o veículo não apenas demonstra um manuseio superior e uma potência robusta, mas também alcança um consumo de combustível reduzido em comparação com os veículos movidos a combustível tradicional.

Modo de Acionamento Direto do Motor:

Ao atingir um limite específico de velocidade, a estratégia de controle do veículo passa para o modo de cruzeiro de alta velocidade. Nesse modo, o sistema híbrido elétrico EHS emprega um módulo de embreagem e um sistema hidráulico para permitir a aplicação direta da potência do motor às rodas do veículo. Essa configuração garante que o motor opere em sua faixa mais eficiente, reduzindo efetivamente o consumo de combustível.

Para evitar o desperdício de energia do motor, tanto o gerador quanto o motor de acionamento permanecem em standby o tempo todo. Caso haja excesso de energia do acionamento direto do motor, ocorre uma intervenção oportuna para converter o excesso de energia em eletricidade. Essa eletricidade é então armazenada na bateria, aprimorando a utilização de energia durante todo o modo.

A tecnologia Super DM da BYD utiliza uma versão personalizada da altamente aclamada Bateria Blade. Ela oferece vários benefícios, como os seguintes:

Segurança aprimorada: Utilizando material estável de fosfato de ferro-lítio e um design robusto da estrutura da bateria, a Blade Battery passou com sucesso nos rigorosos testes de penetração de pregos sem emitir fogo ou fumaça;

Resistência otimizada: Dispostas em uma matriz em placa, cada célula funciona como uma viga estrutural para ajudar a suportar a força. A estrutura de alumínio em forma de favo de mel, com painéis de alta resistência nos lados superior e inferior da embalagem, aumenta a rigidez vertical;

Maior alcance: Em comparação com as baterias tradicionais, a Bateria Blade aumenta a utilização do espaço em 50%, resultando em uma densidade de energia aprimorada e um alcance maior de 50 a 252 km no modo elétrico puro;

Maior Ciclo de Vida: Ao aproveitar a estrutura cristalina altamente estável do material LiFePO4 e um sistema avançado de gerenciamento térmico, a Bateria Blade garante uma vida útil prolongada, mantendo a densidade de energia aprimorada para uso prolongado;

Alta utilização do Espaço: A estrutura sem módulos maximiza a eficiência volumétrica, alcançando até 65% de utilização do espaço disponível.

Com esses componentes-chave integrados à tecnologia DM-i, surgem várias vantagens:

Consumo de Combustível Ultra Baixo: Tomando o modelo SONG PLUS como exemplo, ele atinge uma impressionante taxa de consumo de combustível abrangente de 1,109 l/100 km. Mesmo em um estado de déficit de eletricidade (com o estado de carga da bateria (SoC) abaixo de 25%), o consumo de combustível permanece notavelmente baixo, com 5,1 l/100 km sob a condição NEDC;

Silêncio e Suavidade: A arquitetura da tecnologia DM determina que o modo acionado pelo motor englobe mais de 80% das condições de trabalho abrangentes, resultando em um nível de NVH (ruído, vibração e aspereza) líder do setor.

Plataforma DMO Super Híbrida Off-road

A plataforma DMO Super Híbrida Off-road oferece uma experiência off-road revolucionária e prioriza a eficiência energética ao integrar as vantagens das tecnologias DM-i e DM-p. Essa plataforma inovadora capacita os usuários com tecnologia de ponta, prometendo uma aventura off-road sem igual.

A Plataforma DMO integra a inovadora estrutura sem suporte de carga da BYD projetada para híbridos, o primeiro motor longitudinal de alto desempenho do mundo, a tecnologia Cell to Chassis (CTC), a tração nas quatro rodas com motor elétrico duplo e a suspensão independente double-wishbone na parte dianteira e traseira. Essa fusão aproveita a experiência da BYD na obtenção de um equilíbrio inigualável entre a segurança do veículo, a potência do off-roading e a eficiência energética.

Ultimate Off-road: Graças ao sistema de tração elétrica nas quatro rodas, o veículo pode ajustar de forma rápida e inteligente a distribuição de torque dianteiro e traseiro. Além disso, ele permite a detecção precisa de mudanças rotacionais para otimizar o coeficiente de aderência em superfícies geladas. O sistema fornece uma resposta ultrarrápida do motor, permitindo que a saída de torque seja alcançada em milissegundos. Além disso, a trava central de energia facilita a transferência inteligente de torque entre os eixos dianteiro e traseiro, permitindo velocidades até 30 vezes mais rápidas do que uma trava central mecânica;

Superpotência: Ao aproveitar o motor especializado de alto desempenho, o sistema híbrido elétrico EHS e o trem de força de tração traseira fornecido pela Plataforma DMO, o veículo atinge uma potência superior que supera a dos veículos mecânicos convencionais. Com uma potência máxima de quase 480 cavalos, equivalente a um motor V8 de 4.0L, ele estabelece um novo padrão de desempenho;

Alcance Ultra-longo: O veículo equipado com a Plataforma DMO oferece duas opções de alimentação, tanto a combustível quanto a eletricidade, ostentando uma ampla autonomia de cruzeiro superior a 800 quilômetros, facilitando viagens interestaduais sem esforço;

Super Conforto: A arquitetura da tecnologia DM determina que o modo motorizado englobe mais de 80% das condições de trabalho abrangentes, resultando em um nível de NVH (ruído, vibração e aspereza) líder do setor e em uma experiência de direção suave, sem nenhuma mudança brusca de marcha. Além disso, a picape da BYD eleva a dinâmica de direção com sua suspensão independente double wishbone na dianteira e na traseira, proporcionando um nível de conforto e agilidade que supera o dos SUVs de luxo convencionais;

Multifuncionalidade: A caminhonete apresenta uma caixa de carga espaçosa, oferecendo aos usuários uma variedade de opções de personalização. A função VTOL transforma o carro em uma estação de energia móvel, abrindo novas e empolgantes possibilidades off-road. Os usuários podem desfrutar de várias atividades ao ar livre, como assistir a filmes, utilizar uma churrasqueira elétrica, preparar café e participar de inúmeras outras atividades de lazer. (Fotos: BYD/Divulgação).