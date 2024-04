Um adolescente de 16 anos foi preso neste domingo (15), em Laranjeiras do Sul, região centro-sul do Paraná, com meia tonelada de maconha em um carro furtado na BR-277. O jovem tentou fugir da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e bateu o veículo em um barranco antes de ser detido. O vídeo da operação policial impressiona. Veja logo mais abaixo!

De acordo com a PRF, o adolescente em fuga com um Volkswagen Fox, dirigiu o carro por diversas vezes pela contramão e pelo acostamento, colocando em risco os demais usuários da rodovia. Na perseguição, o jovem perdeu o controle do veículo, que capotou após se chocar contra um barranco. Dentro do carro, 559 quilos de maconha.

Com placas clonadas, o veículo havia sido furtado em Curitiba, em outubro do ano passado. O adolescente foi encaminhado para um hospital da região, onde fez exames até receber alta médica. Na sequência, foi levado pela PRF para a Delegacia da Polícia Civil em Laranjeiras do Sul.

O rapaz vai responder por tráfico, receptação e direção perigosa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba