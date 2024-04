Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (15)

ADRIANO SANTANA DO NASCIMENTO, 40 ano(s). AUTONOMO. Filiação: OSVALDO BATISTA DO NASCIMENTO e ANGELINA SANTANA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

ALDER ODOVANE VENANCIO, 29 ano(s). OUTROS. Filiação: ANTONIO ACIR VENANCIO e MARLENE DO ROIO MELNIK ODOVANE. Sepultamento: CEMITERIO BARCELONA – LAPA / PR, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

AMARILDO KOZAK, 59 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: GERMANO KOZAK e CIRCE PALOMA KOSAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 13:30h.

ANTONIO VITORIO SPELIER, 70 ano(s). MOTORISTA. Filiação: OSVALDO SPELIER e FELIZARDA BORGES SPELIER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 12:00h.

CANDIDA PEROTTO, 93 ano(s). RELIGIOSO (A). Filiação: BORTOLO PEROTO e LUCIA MANSAN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 13:00h.

CLYBAS EGYDIO DA SILVA JUNIOR, 77 ano(s). AUTONOMO. Filiação: CLYBAS EGYDIO DA SILVA e AVANY VENTURA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

CONCEICAO CANDIDA DE ARAUJO, 92 ano(s). AUXILIAR LIMPEZA. ARISTIDES ARAUJO. Filiação: ANTONIO BALTAZAR DA SILVA e OLIMPIA CANDIDA VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:30h.

DAVANI DA SILVA, 58 ano(s). DO LAR. Filiação: FELISBERTO JOSE DA SILVA e PEDRINA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:00h.

DIRCEU CAMPOS, 75 ano(s). SUPERVISOR(A). MARIA DE LOURDES CAMPOS. Filiação: GERALDO CAMPOS e DELFINA CAMPOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

DURVAL SANTOS DE OLIVEIRA, 83 ano(s). OUTROS. EVANILDE SOARES DE OLIVEIRA. Filiação: AGENOR DOS SANTOS OLIVEIRA e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 11:00h.

EDSON LUIS GELINSKI, 59 ano(s). SECURITÁRIO(A). EDNA REGINA CICMANEC. Filiação: ANTONIO HILDO GELINSKI e VERA RICARDO GELINSKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:30h.

ELOI FULGENCIO, 64 ano(s). OUTROS. CLEONICE DO ROCIO FULGENCIO. Filiação: HENRIQUE FULGENCIO e BENDITA ANTONIA FILGENCIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

ESTELA RODRIGUES DE ALMEIDA, 82 ano(s). DO LAR. EMIDIO RODRIGUES DE ALMEIDA. Filiação: ANTONIO DOMINGUES e MARIA LUIZA SANTOS DOMINGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 10:00h.

FLORINDA GABRIEL PEDROSA, 91 ano(s). DO LAR. MANOEL FERNANDES PEDROSA. Filiação: IZALTINO GABRIEL DE OLIVEIRA e ZORAIDE DOIN GABRIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 14:00h.

FLORISVAL GUILHERME, 86 ano(s). OUTROS. MARLI TEREZINHA GUILHERME. Filiação: ALCEBIADES GUILHERME e IZABEL MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

GABRIEL BORGES, 84 ano(s). AUTONOMO. INES CORREIA BORGES. Filiação: LEONEL BORGES e CONCEICAO RIBEIRO BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:00h.

GECE VIEIRA BORGES, 70 ano(s). OUTROS. CLEUZA OLIVEIRA DA SILVA BORGES. Filiação: SEBASTIAO VIEIRA BORGES e ORESMINDA DE SOUZA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

HELIO TADASHI SUGUIAMA, 63 ano(s). TÉCNICO MANUTENÇÃO. ADRIANA DE MEDEIROS. Filiação: KATSUJIRO SUGUIAMA e MIYO KATO SUGUIAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

HORANDINA FERNANDES FERRO, 93 ano(s). COMERCIANTE. IVO FERRO. Filiação: JOAO FERNANDES e MARIA OLIVIA DOS SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 14 de abril de 2024.

ISMAEL ALVES MARTINS, 47 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO ALVES MARTINS e ALZIRA ANA FERNANDES MARTINS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

JENIFFER DA SILVA GARCIA, 18 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: MAURICIO LUIZ GARCIA e MARILZA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de abril de 2024.

JOAO MARIA MARQUES, 84 ano(s). PINTOR(A). MARIA TEREZA COLODEL DE ALMEIDA MARQUES. Filiação: LOURIVAL RODRIGUES MARQUES e ANA APARECIDA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 11:30h.

JOCEMAR DANIEL LIMA DOS SANTOS, 33 ano(s). PINTOR(A). Filiação: ANGELINA DE LIMA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU/ PARANÁ, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

JOSE HERCULANO DA SILVA FILHO, 79 ano(s). BARBEIRO. VERA LUCIA DA SILVA. Filiação: JOSE HERCULANO DA SILVA e ANTONIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 10:00h.

LEONI DE OLIVEIRA MOCELLIN, 85 ano(s). PROFESSOR(A). ALBERTO MOCELLIN. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e ADELAYDE BENVENUTO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 10:00h.

LUCIA ROGOSKI, 80 ano(s). ADVOGADO(A). Filiação: LUCIO ROGOSKI e AMERICA ROGOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 14:00h.

LUIZ CESAR DE SIQUEIRA, 59 ano(s). MOTORISTA. SILVANA MARIA CULPO DE SIQUEIRA. Filiação: SEBASTIAO DE SIQUEIRA e JUDITE DE SIQUEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 15:00h.

MARELIZ DA SILVA BOZZA, 67 ano(s). DO LAR. ORESTES REINALDO BOZZA. Filiação: JOAO FERREIRA DA SILVA e OTILIA ORSSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 10:00h.

MARIA LOURDES DE ARAUJO, 86 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. BENEDITO MELO DE ARAUJO. Filiação: LEOBINO BRASIL DOS SANTOS e MARIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA MARTA BENEDYKT, 79 ano(s). PROFESSOR(A). Filiação: BOLESLAW MIECZYSLAW e BARBARA BENEDYKT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 11:00h.

MARIA NAIR DA MOTA BARBARINE, 56 ano(s). DO LAR. AGNOR BARBARINE. Filiação: JOSE RIBEIRO DA MOTA e LEANDRINA ALVES DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA TEREZA WAGNER SIQUEIRA, 59 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: OSVALDO SIQUEIRA e MARIA DA LUZ WAGNER SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA TRAVASSOS DE OLIVEIRA, 58 ano(s). COZINHEIRO(A). Filiação: JUSTINO RODRIGUES DE OLIVEIRA e DURVALINA TRAVASSOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:00h.

NELSON BEHNE, 79 ano(s). EMPRESARIO(A). SALETE MARIA VANDRESEN BEHNE. Filiação: ARMANDO BEHNE e IZABEL CASAGRANDE BEHNE. Sepultamento: CREMATÓRIO JARDIM DAS OLIVEIRAS – FRANCISCO BELTRÃO, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

NIUTON FIGUEIRA DE ANDRADE, 66 ano(s). CORRETOR(A). VENILZA DE OLIVEIRA FIGUEIRA DE ANDRADE. Filiação: JORGE FIGUEIRA DE ANDRADE e MARIA APARECIDA DE ANDRADE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

OLINDA LEMES DE MORAES, 79 ano(s). DO LAR. Filiação: MIGUEL PEDROSO DE MORAES e JOSEFA LEMES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 10:00h.

OSWALDO YOUNGBLOOD, 94 ano(s). MECÂNICO. ILDA GINA YOUNGBLOOD. Filiação: OZORIO YOUNGBLOOD e ELISA SILVEIRA YOUNGBLOOD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 17:00h.

REGINA MAGALHAES, 52 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: LUIZ MAGALHAES e FLAUZINA JUSTINA DE MAGALHAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 10:30h.

REGINALDA RIBEIRO MARRAOUI, 88 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO DE DEUS RIBEIRO e LAURA RAMOS RIBEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 14 de abril de 2024.

SIMAO DA LUZ RAMOS, 79 ano(s). AGRICULTOR. AGENIR BOITK. Filiação: PEDRO FERREIRA RAMOS e MARIA DE DEUS RAMOS. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO DO BUGRE, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 15:00h.

SOYOKO KAWAHARA, 103 ano(s). DO LAR. TSUGIO KAWAHARA. Filiação: TAKUZO KITAOKA e MYOKO KITAOKA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 14 de abril de 2024 às 15:00h.

SUEZA OLDONI DA MOTTA, 32 ano(s). ASSISTENTE SOCIAL. MANOEL DO CARMO DA MOTTA FILHO. Filiação: ANTONIO OLDONI e ZELIA LORENZONI OLDONI. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA / PLANALTO, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

TAKECHI ADACHI, 75 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: IASUO ADACHI e SHIM ADACHI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 13:00h.

TEODORICO PIRES TEIXEIRA, 88 ano(s). METALÚRGICO. TEREZINHA DANTAS. Filiação: ROCHAEL PIRES TEIXEIRA e ANA PIRES TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

TEREZA DE CARVALHO DA SILVA, 84 ano(s). DO LAR. Filiação: SEBASTIAO INOCENCIO DE CARVALHO e MARIA CONCEICAO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 15 de abril de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA STOCCO MONDIM, 92 ano(s). DO LAR. JOAO TEIXEIRA MONDIM. Filiação: GENESIO STOCCO e JOSEFINA CORDEIRO STOCCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 15 de abril de 2024.

