Avenida importante de Curitiba tem grave acidente entre ônibus e carro

A falta de atenção de um motorista resultou em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (15), no bairro Bacacheri, em Curitiba. Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital após colisão de um carro com o ônibus da linha Guaraituba/Cabral na Avenida Paraná, próximo ao terminal do Boa Vista. A colisão ocorreu na avenida, bem no cruzamento com a Rua Lodovico Geronazzo.

Segundo o tenente Marcondes do Corpo de Bombeiros, em conversa com o motorista do veículo Tracker branco, ele comentou que se distraiu e furou o sinal vermelho. “A informação que nos chegou é que seria um engavetamento com quatro veículos, mas chegando ao local percebemos que eram dois. O condutor relatou que furou o sinal vermelho ao se distrair, e colidiu com o ônibus”, relatou o tenente para a Tribuna do Paraná.

Acidente em Curitiba deixou dois feridos

Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital após a colisão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma com ferimentos moderados e outra com machucados leves, ocupantes do carro. No momento do acidente, poucas usuários do transporte coletivo estavam no ônibus.

