Serviços distintos realizados pela Sanepar deixam 17 bairros de Curitiba e Almirante Tamandaré, na região metropolitana, sem água nesta terça-feira (16). Segundo a companhia, tratam-se de uma limpeza de reservatório e interligação de rede.

O serviço será feito das 8 horas às 17h, e a normalização está prevista para as 8 horas da manhã de quarta-feira (17). Veja abaixo a lista dos locais afetados.

Curitiba: Cascatinha, Santa Felicidade, São João, Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade e Bairro Alto.

Almirante Tamandaré: Solar Tanguá, Nossa Senhora do Pilar, Tanguá, Colônia, Lamenha Grande, Dragão Verde, Nápolis, Santa Maria e Santa Fé.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, a orientação da companhia é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

10 mais ricos do Brasil

10 mais ricos do Brasil

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!