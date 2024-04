Em busca de um estágio? Tem vagas abertas em Curitiba! A concessionária de ferrovias Rumo está com inscrições abertas para a nova edição do seu Programa de Estágio. As oportunidades são direcionadas aos estudantes que estão matriculados em cursos superiores de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, com formação prevista entre julho de 2025 e julho de 2026, nas modalidades presencial, semipresencial ou ensino a distância (EAD).

Os novos talentos irão atuar em Curitiba (PR) e na cidades de Santos (SP), Araraquara (SP), Itirapina (SP), São Paulo (SP), Rio Verde (GO), Rondonópolis (MT) e Primavera do Leste (MT), em modelo híbrido ou presencial, durante seis horas por dia.

Processo seletivo

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o link e preencher todas as informações solicitadas. A previsão é que os selecionados iniciem o estágio na Rumo em julho. O processo de seleção será 100% online, considerando quatro etapas: inscrição, testes online, entrevista com a equipe de Recursos Humanos, painel com as lideranças e entrevista individual com os gestores de cada área.

A empresa acredita que as oportunidades de trabalho e de crescimento precisam ser iguais para todos, por isso, as vagas estão disponíveis para todas as pessoas, independentemente da identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, religião, etnia ou raça, idade, neuro diversidade, status de deficiência ou cidadania.

Segundo Tiago Proba, gerente de Cultura, Atração e Diversidade da Rumo, o programa de estágio está valorizando cada vez mais a diversidade e a inclusão. “A Rumo oferece múltiplas oportunidades para os universitários que estão iniciando a trajetória profissional. Aqui, eles podem contar com a qualificação para atuar em áreas operacionais e administrativas, além da possibilidade de participar de projetos que os farão adquirir todas as competências necessárias para o mercado de trabalho”, destaca.

Programa de desenvolvimento para os selecionados

Os selecionados serão desenvolvidos por meio de um programa estruturado em três pilares: Matriz de Treinamento (conteúdos específicos para apoiar as atividades de rotina), Encontro com Lideranças (contato com diversas áreas para imersão no negócio e expansão do olhar para a carreira) e Projeto de Melhoria (oportunidade de colocar os conhecimentos em prática e fazer a diferença no negócio com o desenvolvimento de um projeto focado nas necessidades da área).

A companhia busca candidatos que demonstrem ter as “10 Atitudes Rumo”:

Fazer o certo sempre de forma ética e responsável. Antecipar-se aos problemas, planejar e construir soluções duradouras. Agir e intervir sempre para cuidar e garantir a segurança de todos. Atuar com simplicidade e disciplina para entregar resultados extraordinários. Olhar além, colaborando para os desafios e resultados da sua e de outras áreas. Ter ousadia para questiona Agir de forma respeitosa, inovando e transformando o hoje e o amanhã. Construir relações saudáveis que impulsionem o crescimento da Rumo junto aos nossos clientes, parceiros e comunidades. Dialogar com interesse genuíno em ouvir, colaborar e evoluir. Respeitar e incluir as pessoas como elas são, valorizando as diferenças. Ter curiosidade e iniciativa para seguir sempre aprendendo.. Vale lembrar que o programa não tem restrição de idade.

Benefícios

Os estagiários contratados terão direito aos seguintes benefícios:

Bolsa auxílio com remuneração compatível com o mercado;

Vale-refeição

Vale alimentação;

Vale-transporte;

Previdência Privada

Cooperativa de Crédito

Empréstimo Consignado

Programa Assistencial da gestação até o pós-parto

Licença Parental Estendida

Material Escolar

Auxílio Creche

Brinquedo de Natal

Auxílio farmácia;

Assistência médica;

Instrumentação Cirúrgica

Seguro de vida;

Assistência odontológica

Gympass

Seguro de Vida

Auxílio Funeral

Programa de Assistência Psicológica, Jurídica e Financeira

Clube de Vantagens e Descontos

Universidade Corporativa

