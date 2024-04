Um caminhão que estava carregado com óleo vegetal tombou e interditou a BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, no início da tarde desta segunda-feira (15). O acidente aconteceu no km 40.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi necessário interditar totalmente a pista sentido Paranaguá. Em atualização às 13h28, a polícia confirmou que uma faixa foi liberada.

Uma pessoa ficou ferida no acidente. A vítima foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao hospital.

Por volta das 12h56, a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, informou fila de três quilômetros no local.

