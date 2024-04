Um grande esquema clandestino de adulteração de cervejas foi desvendado pela Polícia Militar em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (15). Após uma denúncia anônima, a Polícia chegou a um endereço no bairro Afonso Pena e acabou desarticulando todo o esquema e prisão dos envolvidos.

Os policiais encontraram o portão de acesso aberto e surpreenderam indivíduos durante a atividade criminosa com a linha de produção em pleno funcionamento. Dois suspeitos não identificados fugiram pela parte de trás do barracão. Outros quatro envolvidos foram capturados no local, funcionários responsáveis pela carga e descarga e um motorista, sendo que um deles tinha mandado de prisão em aberto em pelo crime de associação criminosa.

A investigação revelou um processo de adulteração das bebidas alcoólicas, com a troca dos rótulos de várias marcas de cerveja, o processo consistia na retirada dos rótulos de uma marca mais barata e a inserção de rótulos de marcas famosas de maior valor de mercado.

O motorista do caminhão utilizado no transporte da carga informou que esta vinha da cidade de Londrina e seria submetida à alteração dos rótulos em São José dos Pinhais, antes de seguir para seu destino final. O contratante ainda não foi identificado. Dentro da cabine do caminhão foi localizada uma arma de fogo, uma pistola calibre 22 sem registro com nove munições intactas.

No total, foram apreendidas 570 caixas de 24 garrafas, totalizando 2.410 unidades, além de diversas caixas vazias. Também foram confiscados R$ 3.500 em dinheiro, sete aparelhos celulares, uma arma de fogo e um caminhão Mercedes-Benz Atego 2430, os detidos Os quatro indivíduos detidos, com idades de 21, 24, 29 e 70 anos e a todo material apreendido foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Polícia de São José dos Pinhais para os procedimentos legais cabíveis. As autoridades continuam investigando o caso para identificar outros possíveis membros do esquema criminoso e qual seria o destino final dos produtos adulterados.

Denuncie!

A Polícia Militar reforça os principais canais de denúncias que podem ser utilizados pela população, como o telefone 190, o aplicativo 190PR e o disque denúncia 181, que possibilita o registro da ocorrência de forma anônima.

