Cláudio Harmuch vence a 2.ª corrida da Super Master

No domingo (14/04), o piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) se superou mais uma vez, durante a segunda corrida da categoria Super Master, da Copa Shell HB20 2024, na segunda etapa, realizada no Autódromo de Internacional de Goiânia, no Estado de Goiás. Harmuch largou da 20.ª posição na Geral e segundo da sua categoria, num grid com 35 carros. Fez uma boa largada, assumiu a liderança da categoria Super Master e passou a travar bons pegas no “pelotão” intermediário, com pilotos da categoria Elite, do início ao fim da prova, dessa vez com o seu carro tendo bom rendimento. Ao fim de 13 voltas, recebeu a bandeira quadriculada em primeiro lugar da categoria Super Master, garantindo o lugar mais alto do pódio, encerrando bem o fim de semana.

Na Corrida 2 da segunda etapa da Copa Shell HB20 2024, os pilotos proporcionaram belas disputas nas quatro categorias PRO, Elite, Super e Super Master, para a alegria do público presente ao Autódromo de Goiânia. Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), com bom desempenho no motor do seu HB20 393, assumiu a liderança Geral da Super logo na largada e passou a realizar uma tocada rápida e técnica abrindo boa vantagem para os demais da sua categoria. Harmuch vinha em boa corrida na Super, até a parte final da prova, quando entrou o Safety Car, por causa de um acidente e o Diretor de Prova liberou a relargada para uma volta. Uma infeliz ação, que resultou em um “show” de pancadarias, onde os que provocaram essas batidas no pelotão intermediário, nas categorias Elite e Super, não foram penalizados, tirando um pouco o “brilho” das disputas, virando um “demolicar”.

Resultado da 2.ª Prova da Super: 1.º) Wagner Pontes; 2.º) Bruno Massa; 3.º) André Pedrotti; 4.º) Anderson Borges; 5.º) Felipe Borges; 6.º) Eduardo Duriguel; 7.º) Cláudio Harmuch (Master); 8.º) Gustavo Smozinski; 9.º) Marcelo Zebra (Master); e 10.º) Sílvio Gatao (Master).

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Luminary), a sua participação nessa segunda etapa da Copa Shell HB20 2024, foi boa pelos dois pódios obtidos, mas poderia ter sido melhor, com a primeira vitória na Geral da Super, que lhe foi tirada na última volta. “Foi um fim de semana muito disputado, nas duas corridas, pois a Copa Shell HB20 2024 está muito competitiva, com 35 carros divididos em três categorias. Dessa vez com um bom rendimento do carro, consegui impor meu ritmo de corrida e fui duas vezes ao pódio. Mesmo assim agradeço a minha equipe, aos meus patrocinadores e aos meus apoiadores, tem alguns dias de descanso e em junho voltamos com a etapa em Nova Santa Rita”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

A terceira etapa da Copa Shell HB20 2024 está marcada para os dias 15 e 16 de junho, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. (Fotos: Vanderley Soares/Vicar/Divulgação).