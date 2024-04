Próximo de chegar ao Brasil, Volvo EX30 é eleito Carro Urbano do Ano

Superando grande número de indicados, o EX30 foi premiado com o título de Carro Urbano do Ano 2024 em uma apresentação realizada na última semana de março, durante o New York International Auto Show. O menor SUV da Volvo Cars também foi nomeado como um dos três melhores carros do mundo, em uma lista com outros 38 modelos.

“Vencer este prêmio com o EX30 é extremamente gratificante e uma grande validação da nossa ambiciosa estratégia de eletrificação”, afirma Jim Rowan, CEO global da Volvo Cars. “A resposta dos consumidores para o EX30 tem superado nossas expectativas, e se provou como o carro perfeito para o atual mercado, com o aumento constante de compradores que optam por mudar para um carro elétrico. Estou convencido de que o EX30 contribuirá fortemente para o nosso crescimento este ano e nos próximos”.

No Brasil, o carro está em período de pré-venda, desde setembro de 2023, e a grande maioria dos compradores são novos clientes para a marca.

“Este carro chega ao país para cumprir exatamente o papel esperado pela Volvo Cars. Ele chega revolucionando o setor automotivo e expandindo a eletrificação e a segurança da Volvo para um público ainda maior”, comenta Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Desde a apresentação, o EX30 logo se provou ser um carro muito popular com os consumidores – baseando-se nos pedidos, a marca espera que seja um dos modelos mais vendidos do ano.

O EX30 foi apresentado e aclamado há menos de um ano e já venceu uma série de grandes premiações, incluindo Carro do Ano, pelo The Sun, O menor SUV/Crossover do ano, pelo jornal Sunday Times; e o prêmio Eco Warrior of the Year da revista Top Gear.

O EX30 foi uma grande soma ao portfólio de produtos da marca, que no país comercializa somente modelos plug-in híbrido e elétrico. É o menor SUV que já foi lançado pela marca e foi construído com plataforma desenvolvida para carro elétrico. Além de ter emissão zero de carbono, foi desenvolvido com o foco de minimizar ao máximo a pegada de carbono durante todo o ciclo de vida do carro, incluindo sua produção.

Volvo Cars em 2023 – Em 2023, o Volvo Car Group conseguiu um lucro operacional recorde de SEK 25.6 bilhões (doze bilhões de reais). O faturamento global em 2023 foi o mais alto da história da companhia, com SEK 399.3 bilhões (190 bilhões de reais). As vendas globais também foram recorde, com 708, 716 carros vendidos. (Fotos: Volvo Cars/Divulgação).