Um empresário responsável por um pet shop que mantinha cães em situação de maus-tratos em uma chácara em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, teve prisão preventiva decretada, a pedido do Ministério Público do Paraná. As imagens do local eram chocantes e barbaras, ainda mais por se tratar de um local que deveria cuidar dos animais, não abandoná-los à própria sorte.

O homem foi preso em flagrante na última semana, depois de a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente identificar no local a situação ilícita. Nesta segunda-feira (08) estava prevista a audiência de custódia do investigado, que deverá permanecer em privação de liberdade, após a decisão judicial favorável ao pedido da Promotoria de Justiça de Quatro Barras.

Segundo a PCPR, sete cachorros das raças Galgo Italiano e Doberman estavam sofrendo pela falta de comida e água. Foto: Reprodução/RPC.

O crime

O flagrante da autoridade policial ocorreu após o recebimento de denúncias. Na chácara, foram encontrados cinco cães em condições graves de subnutrição, sem acesso a água e comida, doentes e extremamente magros. Havia, inclusive, indícios de que os cães estavam se alimentando do cadáver de outro animal.

Ao ser identificada a situação de abandono e maus-tratos, o homem teria alegado que estava sem condições de ir com frequência até a chácara onde os cães se encontravam, alegando falta de transporte e de saúde, afirmação que, entretanto, não convenceu, mostrando-se a conduta “perversa e cruel”.

As investigações sobre o caso prosseguem para posterior possível oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.,

