A Caixa sorteia nesta segunda-feira (08) as 15 dezenas do concurso 3073 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte vão funcionar a partir das 20h desta segunda.

Resultado da Lotofácil 3073:

01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 25

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

