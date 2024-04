Lexus Brasil registra crescimento nas vendas em março

A Lexus Brasil, marca pioneira por ter todo seu line-up eletrificado no País desde 2020, acaba de anunciar os resultados do primeiro trimestre de 2024. O período foi marcado pelo crescimento exponencial nas vendas, consolidando ainda mais sua posição no mercado de automóveis premium. De acordo com dados fornecidos pela Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – houve um aumento de 166% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, a marca projeta comercializar mais de 1.100 unidades até o final deste ano.

O ano de 2023 foi importante para a Lexus, registrando um crescimento de 145% nas vendas em comparação com 2022. A empresa credita esse desempenho à retomada dos investimentos da marca no Brasil e pelo lançamento do novo SUV RX 500h, que desembarcou por aqui em sua quinta geração, exclusivamente na versão híbrida F-Sport, a mais potente da linha. O RX é um modelo flagship global no portfólio da Lexus, e é diferente de tudo o que a marca já produziu até hoje.

Com base nesse desempenho, a Lexus segue comprometida em fortalecer as ações de relacionamento com os clientes, visando se tornar a marca número um em experiência no segmento premium. Mantendo o foco em seus três pilares fundamentais: elevar a experiência de dirigibilidade; promover a neutralidade de carbono com múltiplas opções; e, oferecer uma ampla diversidade de produtos e serviços.

“Nós da Lexus Brasil estamos orgulhosos dos resultados alcançados em 2023. Essa conquista reflete nosso compromisso com a excelência e a satisfação do cliente. Olhando para 2024, estamos empenhados com o nosso objetivo de crescimento e motivados por esse aumento significativo nas vendas já no primeiro trimestre. Continuaremos focados em fortalecer nosso relacionamento com os clientes e em superar nossas metas para o ano, mantendo nosso compromisso com a inovação e a qualidade em todos os aspectos do nosso negócio”, afirma Nancy Serapião, Head da Lexus do Brasil.

Outra novidade de 2023, foi o lançamento do importante serviço de pós-venda LexusCare. Por meio dele, a marca de luxo do grupo Toyota destaca-se como a única automotiva premium no país a oferecer uma garantia de cinco anos sem limite de quilometragem para pessoas físicas, além de oito anos de garantia no sistema híbrido.

Ainda por meio do LexusCare, a Lexus detém os preços mais competitivos do segmento premium quando o assunto é pacote de revisão. Com isso, os clientes da marca podem usufruir de uma manutenção de alta qualidade a preços justos. Outro diferencial do serviço exclusivo é a mais abrangente assistência 24 horas no mercado de luxo. Independentemente de qualquer problema ou pane no veículo, os clientes podem contar com a expertise e o suporte do LexusCare a qualquer hora, em qualquer lugar.

Essa assistência corrobora a preocupação com o bom atendimento ao cliente da marca. Caso o consumidor necessite ainda que seu carro passe por um reparo maior que o programado, a Lexus disponibiliza outro carro durante todo o período, gerando maior comodidade e conforto. Isso reafirma o compromisso da Lexus em fornecer confiança, qualidade e segurança aos proprietários de seus veículos. (Foto: Lexus/Divulgação).