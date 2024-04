Volvo mantém liderança premium no mês de março

A Volvo Car Brasil segue em expansão e celebra os resultados do fechamento de março. O desempenho coloca a marca na segunda posição entre as que integram o segmento premium, tanto no fechamento do mês, quanto no acumulado do ano. Como se não bastasse, o elétrico C40 e o híbrido plug-in XC60 são, respectivamente, o BEV e o PHEV mais vendidos do segmento premium no mês que terminou – com 124 e 282 unidades, respectivamente.

“O começo do ano é um período desafiador, por combinar período de férias e carnaval. Isso sempre impacta os números, mas estamos satisfeitos com o fato de manter a Volvo como a marca premium referência no segmento. Estamos confiantes que no segundo trimestre apresentaremos uma performance ainda mais forte e estaremos mais prontos que nunca para a chegada do EX30”, afirma Marcelo Godoy, CEO da Volvo Car Brasil.

No fechamento do primeiro trimestre, a marca segue como líder premium na categoria do XC60, além de ocupar a segunda colocação geral (que engloba todo o mercado brasileiro) nas categorias BEV e PHEV.

Ao todo, a Volvo teve 599 carros emplacados, o que representa 14,5% de participação no segmento premium, no mês passado, consolidando-se na vice-liderança. Já no acumulado do ano, o total é de 1650 unidades, o que representa 15,3% de participação. No quesito eletrificação, a Volvo é a quinta no geral, com participação anual acumulada de 4,6%.

Abril com condições especiais

Toda a linha do XC60 e do XC90 terá, no mês de abril, condições especiais para a compra de um 0km, além de um benefício adicional ao cliente Volvo que queira trocar o seu usado. Trata-se de um importante incentivo que servirá como um verdadeiro atrativo para os clientes Volvo.

“O principal objetivo desta campanha é iniciar o segundo trimestre com o pé no acelerador. Estamos muito otimistas que estes incentivos irão atrair mais consumidores para o mundo eletrificado e preparar o terreno para nosso grande lançamento do ano, em maio, o EX30”, garante Christian Sahd, Diretor de Vendas e Logística Volvo Car Brasil.

Para o XC60, todas as versões saem com R$ 30 mil de desconto em cima do preço público sugerido, ou programa com taxa zero e pagamento em 24x, mediante entrada de 60% do valor total.

Já para o XC90, o preço reduz R$ 20 mil nas versões de entrada (Plus T8) e intermediária (Ultimate T8), e R$ 30 mil na versão topo de gama (Ultimate Dark). Assim como o XC60, há opção de financiamento com taxa zero e pagamento em 24x, mediante entrada de 60% do valor total, para todas as versões.