BMW X3 completa duas décadas definindo o segmento SAV médio

Desde a sua apresentação em 2003, com início das vendas em 2004, o BMW X3 tem sido muito mais do que só um veículo no portfólio da marca. O modelo foi o pioneiro e se tornou a referência no segmento de SAV médios, seguindo os passos do BMW X5, que trilhou os mesmos passos no segmento acima. O BMW Group Brasil tem o prazer de comemorar duas décadas do lançamento do BMW X3.

Concebido para combinar a robustez de um veículo utilitário com a agilidade de veículo esportivo médio, conservando uma dirigibilidade semelhante ao do Série 3, o X3 foi o primeiro a oferecer tração integral xDrive no seu segmento. Este modelo não só ofereceu uma nova alternativa para motoristas aventureiros, mas também introduziu luxo e conforto no segmento SAV para quem procura um tamanho menor que o BMW X5.

A primeira geração do BMW X3 tinha muito em comum com seu contemporâneo, o BMW Série 3 E46, mas oferecia uma altura maior em relação ao solo, juntamente com uma capacidade para enfrentar terrenos difíceis e uma capacidade off-road que superava as versões de tração integral do BMW Série 3 na época.

Assim como o BMW X5, o BMW X3 foi bem recebido no mercado. A primeira geração foi produzida em Graz, na Áustria, e foi vendida nos mercados internacionais da BMW, alcançando mais de 600.000 unidades vendidas durante seu ciclo de vida.

Com a estreia da segunda geração (F25) no final de 2010, o BMW X3 apresentou uma carroceria maior e um interior mais espaçoso, sem sacrificar sua dirigibilidade ágil e divertida. A integração de tecnologias avançadas, como o sistema de informação e entretenimento BMW iDrive, além de novos sistemas de assistência ao motorista, fortaleceu sua posição como líder em inovação.

Uma das atualizações tecnológicas mais importantes da segunda geração foi o lançamento da nova geração de motores BMW TwinPower Turbo. Esses novos motores proporcionaram ao BMW X3 um desempenho ainda melhor, ao mesmo tempo em que ofereciam notáveis rendimentos de combustível.

O BMW X3 F25 foi produzido na fábrica do BMW Group em Spartanburg, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, com uma participação significativa de fornecedores com operações no México. Mais de 700.000 unidades desta geração foram para as estradas em todo o mundo.

A terceira geração (G01), lançada em 2017, marcou com a introdução da primeira variante M Performance para o BMW X3, oferecendo uma experiência de condução ainda mais dinâmica combinada com uma maior habitabilidade da cabine. Além disso, o BMW X3 começou a explorar a eletrificação com a versão híbrida plug-in que permite aos clientes fazerem trajetos urbanos no modo elétrico e também dá a capacidade de fazer trajetos mais longos no modo híbrido mesmo em áreas com infraestrutura de carga limitada.

Nesta geração estreou o primeiro BMW iX3, o primeiro modelo BMW a utilizar a 5ª geração do sistema de propulsão elétrica BMW eDrive e capaz de oferecer até 460 quilômetros de autonomia.

Com a terceira geração do BMW X3, a produção foi focada na Planta do BMW Group em Spartanburg, à qual foram adicionadas as fábricas do BMW Group em Rosslyn, na África do Sul, e Dadong, na China.

Desde o final de 2003, mais de 2,5 milhões de clientes da BMW em todo o mundo têm desfrutado do prazer de dirigir um BMW X3. A combinação ideal de agilidade, dirigibilidade divertida e capacidade para todos os tipos de estradas e climas tornou-se um membro importante da família BMW e já ocupa um lugar significativo na história da marca. (Fotos: BMW/Divulgação).