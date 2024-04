Após a temporada de cruzeiros, de dezembro de 2023 a março deste ano, o Paraná foi habilitado a participar, pela primeira vez, da Seatrade Cruise Global 2024, que acontece em Miami (EUA), a partir desta segunda-feira (8). A feira é considerada uma das maiores do mundo voltada para empresas ou organizações que buscam fazer negócios com o mercado internacional de cruzeiros.

LEIA MAIS – Curitiba tem nova milionária!! Consumidora fatura R$ 1 milhão pelo Nota Paraná

Os estados participam da feira através do estande da Embratur. Um dos requisitos é possuir um porto com embarque e desembarque de passageiros de cruzeiros anunciado oficialmente por, pelo menos, uma operadora deste segmento. O Paraná foi inserido na rota da parada dos navios da empresa MSC em dezembro do ano passado.

Navio MSC Lirica. Foto: Alessandro Vieira/CC.

Além da presença no evento, a comitiva paranaense, coordenada pelo secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, tem extensa agenda de reuniões com dirigentes de operadoras do turismo náutico, visando prospectar novas parcerias e negócios neste segmento.

VIU ESSA – Cruzeiros no Paraná têm aprovação dos turistas e geram impacto para o estado

“A presença do Paraná no evento garante uma maior visibilidade do potencial turístico do Estado e é uma oportunidade para atrair ainda mais empresas que atuam com o segmento de cruzeiros marítimos”, afirma. “Tivemos uma temporada de aprendizado com essa novidade no Paraná. A entrada para a rota de navios de cruzeiros foi muito positiva. Conseguimos mostrar nosso Litoral para muita gente, muitos estrangeiros”.

Novas parcerias e companhias

A agenda paranaense conta com uma visita ao Terminal da Royal Caribbean no Porto de Miami, companhia que possui frota forma por 37 navios. Outra reunião agendada é com a Clia (Cruise Lines International Association), entidade sem fins lucrativos, fundada em 2006, com o objetivo de atuar na regulamentação, promoção e expansão da atividade voltada ao turismo de navios.

Para buscar novas parcerias e prospectar a vinda de outras operadoras de navios, estão incluídas na agenda reuniões com as empresas Armadoras Holland America Cruise, Norwegian Cruise, Carnival Cruise, AIDA Cruise, e Princess Cruise.

A comitiva paranaense também se reúne com dirigentes da Triple A ou AAA (que atua em 15 estados americanos e tem escritórios em diversas cidades); e a Kensington Tours (que oferece passeios guiados personalizados e privados para mais de 100 países em todo o mundo). O objetivo é estreitar o relacionamento com operadoras.

Temporada de estreia

O Paraná recebeu entre 2023 e 2024 dezesseis paradas de navios no porto paranaense, com o registro mais de 24,5 mil passageiros e tripulantes em busca de atrativos turísticos para conhecer.

Para atender a demanda dos turistas do navio, o Governo do Estado, por meio da Setu, e a Associação de Desenvolvimento do Turismo – Adetur Litoral disponibilizaram climatização e estrutura para o check-in e check-out e também no receptivo aos turistas na praça central de Paranaguá, com apoio da prefeitura da cidade. Os turistas sempre foram recepcionados com música e animação, serviços e muitas informações sobre os atrativos da região.

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba