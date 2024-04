Com o objetivo de ampliar a produção de ração e expandir sua atuação no mercado nacional, o Grupo New Pet, ampliou o seu espaço fabril e inaugurou a sua nova unidade em Imbituva, a cerca de 180 km de Curitiba. Com um investimento de, aproximadamente, R$ 30 milhões, a unidade está equipada com maquinários automatizados que são referência mundial para as indústrias de food pet, e têm a capacidade de produção de até 2,5 mil toneladas por mês.

Localizada em uma região estratégica para a empresa, a nova fábrica, com mais de 12 mil metros quadrados vai suprir a demanda da região, atendendo os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. “Escolhemos a cidade de Imbituva por sua localização estratégica em relação a suprimentos e logística. Estamos em uma região favorecida pelo agronegócio”, comenta o CEO e fundador do Grupo New Pet, Leonel Mazzini.

A nova unidade do Paraná, produzirá suas cinco linhas de produtos de alimentação para cães e gatos. Dentre elas, as mais recentes novidades da marca nas linhas premium e premium especial, a New Dots e Natural Dots, que priorizam a alimentação natural e de qualidade para os animais, uma tendência que eleva a qualidade de food pets no mercado nacional.

“A nova indústria faz parte de um projeto de expansão da marca para todo o Brasil e Mercosul. Através de capital próprio inauguramos o novo parque fabril e estamos ampliando as negociações para o estado de São Paulo e a região centro-oeste”, complementa Mazzini, que acrescenta que uma nova fábrica no interior de São Paulo está em negociação para ampliar atuação em todo o país.

