Julgamento de delegado acusado de matar esposa e enteada é adiado

O julgamento do delegado Erik Busetti, acusado de matar a esposa Maritza Guimarães de Souza, e a enteada Ana Carolina de Souza, foi adiado para julho. O júri popular iria ocorrer nesta segunda-feira (08), mas foi transferido para os dias 01, 02 e 03 a pedido da defesa do réu.

O argumento é que não houve tempo para analisar mais de 100 horas de gravação das imagens anexadas ao processo na última sexta-feira (05). O Ministério Público do Paraná (MPPR) concordou com o adiamento.

Erik Wermelinger Busetti, é acusado de matar a esposa e a enteada em 2020, no bairro Atuba, em Curitiba. A mulher assassinada também era policial civil, a escrivã Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos. Já a enteada do delegado, Ana Carolina de Souza, tinha 16 anos. Elas foram baleadas dentro da residência do casal.

As investigações apontaram que o delegado disparou pelo menos sete vezes contra a esposa e seis contra a enteada. Segundo o Ministério Público do Paraná (MPPR), o crime foi cometido por “motivo torpe”, pois Erick não aceitou o fim do relacionamento com Maritza, sendo denunciado pelo MPPR por duplo feminicídio.

Maritza e a filha Ana Carolina foram mortas a tiros. Foto: Reprodução

