Drone mais rápido do mundo atinge até 354 km/h

A Red Bull Racing, em colaboração com a equipe holandesa Drone Gods e o piloto de drones FPV Ralph Hogenbirk (Shaggy FPV), apresenta um drone exclusivo capaz de atingir impressionantes 354 km/h para acompanhar os carros mais rápidos da Fórmula 1. Após 8 meses de intensos testes e desenvolvimento, o Red Bull Drone 1 promete revolucionar a transmissão das corridas, proporcionando imagens incríveis e uma nova perspectiva aos fãs do esporte.

A Red Bull Racing, conhecida por suas inovações no mundo do automobilismo, não deixou de surpreender ao anunciar o desenvolvimento de um drone exclusivo para a Fórmula 1. Em parceria com a equipe holandesa Drone Gods e o talentoso piloto de drones FPV Ralph Hogenbirk, conhecido como Shaggy FPV, a equipe buscou superar desafios únicos para capturar imagens impressionantes das corridas.

O drone enfrentou desafios significativos, incluindo a necessidade de acompanhar os carros em curvas de um circuito de 5,8 km, resistir ao atrito do ar em altas velocidades e suportar a força de 6G enfrentada pelos carros de F1. Além disso, a capacidade de carregar uma câmera para capturar imagens era essencial.

Após 8 meses de intensos testes desde a criação do protótipo Red Bull Drone 1 em 2023, os desenvolvedores alcançaram a forma ideal do drone. O corpo em forma de foguete, construído com fibra de carbono, fibra de vidro e polímero 3D, combina perfeitamente com as quatro hélices, proporcionando estabilidade e velocidade impressionantes. Equipado com duas câmeras, uma para transmissão ao piloto FPV e uma GoPro desconstruída para gravação em alta definição, o drone está pronto para capturar cada detalhe das corridas.

Segundo a Red Bull, a versão atual do drone é capaz de acelerar de 100 a 300 km/h em apenas dois segundos. Essa incrível capacidade permitiu que o drone acompanhasse Max Verstappen no circuito de Silverstone, gravando imagens em 4K a 60 fps com cores de 10 bits.

O Red Bull Drone 1 passará por mais testes antes de ser oficialmente utilizado nas transmissões oficiais dos Grandes Prêmios, garantindo sua confiabilidade e segurança. Contudo, a promessa é clara: revolucionar a forma como assistimos e vivenciamos as emocionantes competições de Fórmula 1. O futuro da transmissão automobilística está prestes a decolar com a Red Bull Racing e seu drone inovador.

Em uma proeza notável de engenharia, os Dutch Drone Gods alcançaram um marco significativo ao desenvolver um drone FPV de última geração capaz de capturar imagens ininterruptas em primeira pessoa da volta completa de Max Verstappen no circuito do Grande Prêmio de Silverstone. Fruto de uma colaboração com a Red Bull Advanced Technologies, esta conquista revoluciona a tecnologia de drones, explorando seu potencial na transmissão de esportes motorizados.

Os Dutch Drone Gods, em parceria com a Red Bull Advanced Technologies, alcançaram um feito extraordinário ao desenvolver um drone FPV de última geração que capturou com sucesso imagens ininterruptas de visão em primeira pessoa da volta completa de Max Verstappen no circuito do Grande Prêmio de Silverstone. O piloto do drone, Ralph Hogenbirk, também conhecido como Shaggy FPV, revela os bastidores deste projeto inovador.

“It Was a Gamble”: A equipe embarcou em uma aventura ousada e incerta, mas a confiança cresceu após breves testes, impulsionando o desenvolvimento do drone.

Processo de Design e Engenharia: Superando limitações existentes, a equipe inspirou-se em projetos anteriores, inovando em soluções para criar um drone eficiente e ágil.

Salto Tecnológico: O sistema de propulsão do drone supera modelos convencionais, apresentando maior potência e capacidade de resposta, ajustados para velocidade, eficiência e aerodinâmica.

Impacto na transmissão de esportes motorizados: A captura bem-sucedida de imagens FPV ao lado de um carro de F1 abre novas possibilidades para a transmissão de esportes motorizados.

A história por trás do projeto revela que, a partir de protótipos mal funcionais em garagens, a equipe evoluiu para desenvolver um drone capaz de acompanhar carros de F1 em alta velocidade. O processo de concepção e design levou aproximadamente nove a dez meses, culminando no drone finalizado.

Ralph Hogenbirk compartilha insights sobre o processo de design, destacando a necessidade de superar limitações existentes. Inspirados por projetos anteriores, a equipe buscou criar um conceito inovador para contornar desafios específicos, resultando em um drone capaz de seguir um carro de F1 por uma volta completa.

Propulsão Avançada: O sistema de propulsão do drone difere dos modelos convencionais, incorporando um motor mais potente, configuração RPM específica, tamanho de hélice e bateria ajustada para equilíbrio entre velocidade, eficiência e aerodinâmica.

Desafio e Objetivos: A ideia de colocar o drone contra um carro de F1 visava capturar a melhor foto já registrada, acompanhando o carro durante uma volta completa. O resultado é uma filmagem notável que pode impactar a forma como os eventos de automobilismo são transmitidos.

Ralph Hogenbirk enfatiza que a tecnologia oferece uma nova perspectiva nos eventos automobilísticos, permitindo o acompanhamento prolongado de carros em alta velocidade. O drone agora proporciona uma experiência próxima da ação, combinando velocidade, resistência e agilidade para seguir carros de F1 em curvas desafiadoras.

Desafios e Limitações: Hogenbirk destaca as baterias como o aspecto mais limitante na tecnologia atual de drones. A exigência de fornecer energia significativa durante trechos de alta velocidade apresenta desafios de durabilidade, sendo uma área crítica para futuras inovações. (Fotos: Red Bull/Divulgação).