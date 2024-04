Aluno de Curitiba é finalista de campeonato mundial de criatividade

Foram anunciados os dez finalistas da Seletiva Brasil do Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship, o campeonato mundial dos alunos criativos com tecnologias Adobe no Illustrator ou Photoshop. A lista conta com um finalista do Paraná, Gustavo Vitor de Andrade Rosa, aluno da Unicuritiba, e mais seis estudantes paulistas, um carioca, um paranaense e um capixaba.

Eles foram selecionados entre os 152 trabalhos desenvolvidos por alunos de 15 estados brasileiros em provas que aconteceram dia 23 de março simultaneamente em São Paulo, Paraná, Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Os alunos, de 16 a 22 anos, tiveram três horas para desenvolver um projeto para um cliente sem fins lucrativos, a ONG Brasil Vida, que desde 1997 atua nos direitos das pessoas idosas. As áreas de atuação e as necessidades da ONG foram o contexto para a criação das campanhas para as redes sociais e todos os trabalhos foram oferecidos gratuitamente à ONG.

No dia 10 de abril, às 11h, será divulgada na página do Instagram @seletivaacabrasil a dupla brasileira vencedora da seletiva nacional, a qual irá para a final mundial dos alunos criativos em julho, em Los Angeles, nos EUA, onde concorrerão a US$ 8 mil para o campeão, US$ 4 mil para o vice-campeão e US$ 2 mil para o terceiro lugar entre os representantes de mais de 80 países que participarão do evento. Todos os finalistas ganham entradas para a Disneyland. Os jurados da etapa brasileira do Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship 2024 foram Egberto Oliveira, vencedor da seletiva Brasil 2023 e 3º lugar mundial 2023; Ailton Santos Silva, doutor em Design e Arquitetura pela Universidade de São Paulo-FAU USP; Marcelo F. Pereira, doutor em Design pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro; e Fabiana Oliveira, consultora das tecnologias Adobe há 20 anos.

“Desde 2020, quando trouxemos para o Brasil e seletiva do Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship, o número de alunos criativos participando vem aumentando e tornando o Brasil um polo respeitável, já que em todas as participações estivemos no pódio na grande final mundial”, explica Álvaro Venegas, fundador e CEO da ENG DTP & Multimídia, que trouxe competição para o Brasil e comemorou o número 40% maior de alunos inscritos na competição este ano em relação ao ano passado.

Veja a lista dos finalistas:

Gustavo Vitor de Andrade Rosa | PR | Unicuritiba

Pedro Tomé Batista | SP | IED

Manoela Pellegrine Taddeo | SP | IED

Julia Andrade Cavichio | SP | Senac

Pedro Lucas Costa Moreira | SP | UNIP

Maria Fernanda da Silva Pires | SP | SENAI

Gabriel França | SP | UNIP

Caio Robert Alves | RJ | Uni

Foa Maria Eduarda da Silva Lima | RS | SENAI

Kenny Ferrari Cahuana Garcia | ES | Universidade Vila Velha

Brasileiros entre os três melhores do Mundo

O Brasil tem feito bonito no Certiport’s Adobe Certified Professional World Championship, evento que acontece há 15 anos, estando sempre entre o Top 3 mundiais desde que começou a participar, há apenas três anos, com sua primeira seletiva em 2021.

Já na estreia na competição, Gustavo Oliveira, de Goiânia (GO), foi o vice-campeão mundial entre representantes de 80 países. Feito repetido no segundo ano de participação brasileira quando Manoela Campos, de Porto Alegre (RS), também foi vice colocada geral. E ano passado o Brasil conquistou mais um pódio, desta vez com Egberto Oliveira, de Maceió (AL), na 3ª posição geral da competição entre 164 criativos de 82 países.

