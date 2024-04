Cachorro de raça é roubado de casa na RMC e golpistas exigem ‘resgate’

Uma família que mora em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), viveu um momento de desespero depois que o cachorro deles foi furtado de dentro de casa. A situação aconteceu por volta das 17h40 da última quarta-feira (03), quando apenas o cão da raça American Bully estava na residência.

A tutora do cachorro estava no trabalho quando recebeu a ligação de uma prima, informando que o cadeado do portão estava quebrado e aberto. “Logo soube que alguém teria invadido o local, mas não sabia ao certo o que teria acontecido”, diz a vítima que prefere não se identificar.

Minutos depois, a prima ligou novamente para ela e contou que o cachorro não estava no quintal. De acordo com a tutora, apenas o pet foi furtado. “Quebraram um vidro da janela, mas não chegaram a levar mais nada”. Ela também acrescenta que essa foi a terceira vez que tentaram furtar o cão que possui dois anos de idade. Nas duas primeiras os criminosos não conseguiram cometer o crime.

Ao saber que o cachorro tinha sido levado, a mulher que trabalha em um salão de beleza na região do Batel, ficou desesperada. No local, ela encontrou uma representante do Conseg do bairro que a orientou a fazer um boletim de ocorrência.

Após cachorro ser furtado, tutora recebe ligação de golpista

Enquanto fazia o boletim de ocorrência online, a família da mulher publicou sobre o furto do cachorro nas redes sociais. Instantes depois, um número desconhecido entrou em contato com ela, alegando que estava com o pet e pedindo uma recompensa de R$ 350.

Entretanto, a situação se tratava de um golpe. “Como eu e minha família postamos em diversos grupos nas redes sociais, uma pessoa pediu nosso telefone dizendo que tinha informações e minha irmã passou meu telefone. Logo começaram as ligações e a pessoa queria o valor de R$ 350”, conta.

A família não efetuou o pagamento e seguiu procurando o cachorro. Com medo do que poderia acontecer com ele, todos ficaram aliviados ao receberem a notícia de que o pet havia sido encontrado. O cão estava em uma casa próxima e os tutores conseguiram recuperar ele no mesmo dia em que foi furtado.

A tutora dele revela que ele estava estranho quando foi encontrado. Não queria brincar e nem comer, apenas bebia água. A família acredita que ele possa ter sido drogado. A mulher também não sabe o que motivou os criminosos a abandonarem ele na região. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

