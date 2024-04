Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (09)

ALTAMIRO ALVES DE OLIVEIRA, 76 ano(s). COMERCIANTE. ANA VALDA COELHO DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE ALVES DE OLIVEIRA e ZEFRIDA JAKANOSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 10:00h.

APARECIDA DEOLINDA RODRIGUES, 87 ano(s). DO LAR. SEBASTIAO RODRIGUES. Filiação: PEDRO MIRANDA e MARIA JOANA DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 14:00h.

APARECIDO ANTONIO DIAS, 78 ano(s). LAVRADOR. ELVIRA ZAGUINE DIAS. Filiação: JOSE ANTONIO DIAS e ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de abril de 2024.

CATARINA IATZAKI, 84 ano(s). DOMÉSTICA. Filiação: ANDRE YATZAKI e ANNA KARMISZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 12:00h.

CLAUDEMIRO DOS SANTOS, 57 ano(s). MECÂNICO AUTOMOTIVO. WANDERLEA BRAGA DOS SANTOS. Filiação: CLAUDIO DOS SANTOS e DEOLINDA TADEU DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 09:00h.

CONCEICAO APARECIDA ALVES DE LIMA, 79 ano(s). DO LAR. CELSO DE LIMA. Filiação: MANOEL VITORIANO ALVES e BENEDITA BRITO ALVES. Sepultamento: CEMITÉRIO DE SÃO MATEUS DO SUL, terça-feira, 9 de abril de 2024.

DANIEL DE SOUZA, 47 ano(s). OPERADOR(A). LUCELIA CARDOSO. Filiação: AGOSTINHO DE SOUZA e ANA GRACIANA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

DAVINA BUENO DE OLIVEIRA, 103 ano(s). DO LAR. FRANCISCO RIBEIRO DE OLIOVEIRA. Filiação: MANUEL BUENO e NATALIA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

DIRCEU DE OLIVEIRA MORAIS, 72 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: ANTONIO ALVES DE MORAIS e VITALINA DE OLIVEIRA DE MORAIS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 9 de abril de 2024 às 17:00h.

ENIDES DE SOUZA RAMOS SUBTIL, 75 ano(s). DO LAR. SEBASTIAO ROLIN SUBTIL. Filiação: JOSE MARIA RAMOS e CARLINDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:00h.

FRANCISCA DOLORES PEIXOTO, 82 ano(s). DO LAR. Filiação: FRANCISCO ANTONIO OJUVA e DOLORES VERGARA OJUVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 9 de abril de 2024.

FRANCISCA KOTOSKI, 82 ano(s). OUTROS. Filiação: MARTINS KOTOSKI e ANASTACIA KOTOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 10:00h.

GENI APARECIDA ALVES, 82 ano(s). OUTROS. JOAQUIM VITOR PRATES. Filiação: PEDRO BALBINO ALVES e MARIA SEBASTIANA ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 9 de abril de 2024.

GILMAR MARTINS, 44 ano(s). AUTONOMO. Filiação: PEDRO MARTINS e VANIRA IANIK AMERICO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

HERENI LOURENCA DOS SANTOS, 74 ano(s). DO LAR. SEBASTIAO DOS SANTOS. Filiação: MARIA DE LOURDES LOURENCO. Sepultamento: CEMITÉRIO DE TEIXEIRA SOARES, terça-feira, 9 de abril de 2024.

IDALINA DINACIR ALVES, 77 ano(s). ZELADOR(A). PEDRO ALCEU ALVES. Filiação: ULYSSES FERREIRA DA LUZ e JOAQUINA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:00h.

JANE APARECIDA IUNGBLOD, 59 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ROSENEI JOSE DA LUZ. Filiação: JOAO IUNGBLOD e ALMINDA IUNGBLOD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 17:00h.

JEAN CARLOS TONIAL PORTELLA, 13 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: JAIRO PORTELLA e SANDRA REGINA TONIAL PORTELLA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 14:30h.

JOAO ADOLFO MACHADO, 64 ano(s). PEDREIRO. AURISTELA MARIA FERREIRA MACHADO. Filiação: GERALDO MARCILIANO MACHADO e ANA BORODIAK MACHADO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO PASSO AMARELO, terça-feira, 9 de abril de 2024.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (09)

JOAO FRANCISCO ALCANTARA, 82 ano(s). AGRICULTOR. ESTER DE OLIVIERA PAES. Filiação: ALBERTO CIRIACO ALCANTARA e DURVALINA ALVES CARNEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA RAMOS, 79 ano(s). CARPINTEIRO. CLAUDETE BARBOSA RAMOS. Filiação: SEBASTIAO RAMOS e INACIA LUIZA RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 17:00h.

JOSE PICOLIN, 92 ano(s). ADVOGADO(A). OLGA BOCHNIE. Filiação: VALENTIN PICOLIN e VIRGINIA PICOLIN. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

KERSTIN VON SCHEIDT MORINI, 44 ano(s). PROFESSOR(A). RONALDO MORINI. Filiação: UDO VON SCHEIDT e IRENE VON SCHEIDT. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 9 de abril de 2024.

LAERCIO APARECIDO DA SILVA, 62 ano(s). MUSICO. Filiação: MARIZA SALATA DA SILVA e YOLANDA ROCHA DE CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 11:00h.

LUCY CAMARGO FERREIRA, 79 ano(s). PEDAGOGO(A). Filiação: LAZARINO FERREIRA DE MOURA e RISOLETA CAMARGO FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 9 de abril de 2024 às 12:00h.

MARIA CONCEBIDA PINHEIRO, 86 ano(s). OUTROS. OSVALDO ARAUJO NASCIMENTO. Filiação: JOSE AIRES PINHEIRO e SELINA CANDIDA DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 10:30h.

MARIA DARCI DE LIMA, 87 ano(s). DIARISTA. RAINOR BENEDITO DE LIMA. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS e MARTA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA DAS DORES CARNEIRO, 68 ano(s). DO LAR. VALDEMIRO CARNEIRO. Filiação: LAZARO DINIZ MAIA e ANTONIA PAULA DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 15:00h.

NELSON DAVID, 84 ano(s). AGRICULTOR. HEDI GALL DAVID. Filiação: HELMUTH FREDERICH DAVID e MARIA BARON DAVID. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de abril de 2024.

ODALISCO DA SILVA, 83 ano(s). OUTROS. MARIA PEREIRA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM DA SILVA e MARIA LEONARDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

OLINDA DE JESUS BARBOSA DA SILVA, 63 ano(s). ZELADOR(A). Filiação: JOAO PEREIRA DA SILVA e JULIA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 13:00h.

OLINDA DE QUADRA RODRIGUES, 88 ano(s). AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: MANOEL VENANCIO DE QUADRA e EULALIA DE OLIVEIRA DE QUADRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 9 de abril de 2024.

OSNI PUTRICHE NUNES, 80 ano(s). OUTROS. ROSICLER DOS SANTOS NUNES. Filiação: IZAIAS NUNES e ARACI PUTRICHE NUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:00h.

OSNY LOPES CABRAL, 83 ano(s). ATENDENTE. ALMITA ROCHA. Filiação: ANIBAL CABRAL e YOLANDA LOPES CABRAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 9 de abril de 2024.

PAULINO VEIGA, 85 ano(s). COMERCIANTE. CELINA DA CONCEICAO VEIGA. Filiação: THOMAZINO DA VEIGA e MARIA CARDOSO VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 16:00h.

PEDRO SPALER, 73 ano(s). FOTÓGRAFO(A). LEONOR ALVES SPALER. Filiação: MIGUEL SPALER e NASTACIA SPALER. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 10:30h.

RAQUEL BELAO RIBEIRO, 93 ano(s). DO LAR. FRANCISCO RIBEIRO. Filiação: ALBERTO BELAO e PAULINA RIBEIRO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 14:00h.

ROSA MARIA NEPOMUCENO PINTO, 73 ano(s). DO LAR. Filiação: HIPOLITO NEPOMUCENO PINTO e MARIA FRANCISCA RIBEIRO PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 8 de abril de 2024.

SCHIRLEY APARECIDA DO NASCIMENTO DOTTI, 57 ano(s). SECRETÁRIA. MAURICIO DIONEI DOTTI. Filiação: ANTO RODRIGUES DO NASCIMENTO e MARIA JANIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

TERESINHA COTOVICZ PEREIRA, 66 ano(s). DO LAR. PEDRO LIZ PEREIRA. Filiação: PEDRO COTOVICZ e MARIA DUDA COTOVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

TEREZA APARECIDA GONCALVES, 63 ano(s). ZELADOR(A). EDEONE ANTONIO GONCALVES. Filiação: TEREZINO RODRIGUES PEGO e MARIA FERREIRA PEGO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA DOS SANTOS SCHIBICHESKI, 93 ano(s). COPEIRO(A). PEDRO SCHIBICHESKI. Filiação: ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS e MARIA DA LUZ BARBOSA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO / PR, segunda-feira, 8 de abril de 2024 às 17:00h.

ZILA RIBEIRO DOS REIS, 78 ano(s). PROFESSOR(A). JOSE ADAO DOS REIS. Filiação: MANOEL RIBEIRO e HILDA RIBEIRO TELES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 12:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a terça-feira (09)